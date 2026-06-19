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멜로니 총리 "트럼프, 서구의 적들에 지나치게 관대… 왜 그런지 모르겠다"

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  • 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 트럼프 대통령이 서구의 적들에게 지나치게 관대하다며 강하게 비판했다
  • 멜로니 총리는 G7 관련 트럼프의 '사진 찍고 싶어 안달' 발언을 완전한 거짓이라 일축하고 이탈리아는 누구에게도 애원하지 않는다고 했다
  • 타야니 외무장관의 방미 취소 등 이탈리아 정치권이 일제히 반발하며 교황 비난 이후 멜로니와 트럼프, 양국 관계 악화가 심화됐다고 FT는 전했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프, 伊 방송과 인터뷰 중 "그녀는 나와 사진 찍고 싶어 안달… 안쓰러웠다"
멜로니 "완전히 지어낸 이야기… 왜 그런 말 하는지 정말 놀라"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국 정상 중에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 이념적으로 가장 가깝고 친분이 두터운 것으로 평가돼 왔던 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일(현지 시각) "트럼프 대통령이 서구의 적들에게 '지나치게 관대하다(too accommodating)'"며 강하게 비판했다. 

이날 비판은 멜로니 총리가 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의와 관련해 트럼프 대통령이 한 말을 반박하는 과정에서 나왔다. 

트럼프 대통령은 이날 이탈리아 방송사 La7과 짧은 전화 인터뷰에서 G7 정상회의에서 멜로니 총리를 만난 일을 언급하며 "그녀는 나와 사진을 찍고 싶어 안달이 나 있었다"고 말했다. "그런 그녀가 안쓰러웠다"고도 했다. 

이에 대해 멜로니 총리는 소셜미디어 영상을 통해 자신이 유럽 내 트럼프의 가장 강력한 우군 중 한 명이었다는 점을 상기시키면서도 트럼프의 주장이 "완전히 지어낸(completely fabricated) 이야기"라고 말했다. 

[팜비치 로이터=뉴스핌] 최원진 기자= 조르자 멜로니(오른쪽) 이탈리아 총리가 작년 1월 5일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 도널드 트럼프 당시 미국 대통령 당선인과 함께 사진을 찍고 있다. 2025.01.06 wonjc6@newspim.com

그는 "솔직히 아주 놀랐다. 미국 대통령이 왜 동맹국들에게 이런 식으로 행동하는지 모르겠다"며 "이번이 처음도 아니다. 더욱 안타까운 것은 그가 서방의 적들, 미국의 적들에게는 같은 수준의 단호함을 보이지 않는다는 점"이라고 했다. 그러면서 "오히려 그들(서방의 적) 지도자들에게 훨씬 더 유화적인 태도를 보이는 것 같다"고 했다. 

멜로니 총리는 "한 가지는 기억해 달라. 나와 이탈리아는 결코 누구에게도 애원하지 않는다"고 했다. 

이탈리아 정치권도 격앙된 반응을 보였다. 

안토니오 타야니 외무장관은 트럼프의 발언에 항의하는 뜻으로 다음 주 예정됐던 미국 방문을 취소한다고 발표했다. 타야니 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 "멜로니 총리에 대한 트럼프 대통령의 심각하고 모욕적인 발언은 모든 이탈리아 국민에 대한 모욕"이라고 했다. 

마테오 살비니 부총리도 "멜로니를 공격하는 것은 우리 모두를 공격하는 것"이라고 했다. 

오성운동(M5S)을 이끄는 주세페 콘테 전 총리는 "이탈리아는 이렇게 노골적으로 모욕당할 나라가 아니다"라고 했다. 다만 그는 멜로니 총리에 대해서도 "트럼프와 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영에 지나치게 가까이 다가간 대가를 치르고 있다"고 했다. 

멜로니 총리와 트럼프 대통령은 그 동안 이념과 정책, 인적 네트워크 등에서 가장 가까운 동맹으로 평가됐다. 

하지만 이란 전쟁 과정에서 트럼프 대통령이 교황 레오 14세를 비난하면서 두 사람 관계가 급속히 악화됐다. 멜로니 총리는 트럼프 대통령이 교황을 공격하는 데 대해 "용납할 수 없다"고 말했다. 

이후 트럼프는 멜로니 총리에 대해서도 비판의 날을 세웠고, 이탈리아가 미국의 대이란 전쟁에 도움을 주지 않는다고 불만을 터뜨리기도 했다. 

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "멜로니는 그 동안 유럽에서 가장 적극적으로 트럼프를 옹호해 온 정치인 가운데 한 명이었지만 교황 문제로 관계가 급속이 나빠졌다"며 "이번 일은 양국 관계가 얼마나 악화됐는지를 보여주는 사례"라고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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