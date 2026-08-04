제네시스, 전기차 구매 고객에 대한항공 1만 마일리지 제공

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 4일 대한항공과 전기차 마일리지 프로모션을 밝혔다.
- 8월 1일부터 12월 31일까지 출고 고객에 1만 마일리지를 준다.
- G80·GV70·GV60 구매자 대상 경품 행사도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 대한항공과 협업해 전기차 구매 고객에게 1만 마일리지를 제공한다.
제네시스는 올해 8월 1일부터 12월 31일까지 전기차를 계약하고 출고한 개인 및 개인사업자 고객을 대상으로 대한항공 마일리지 적립 프로모션을 실시한다고 4일 밝혔다.
대상 차종은 G80 전동화 모델과 GV70 전동화 모델, GV60, GV60 마그마다.
고객은 차량 계약 또는 출고 시 마일리지 적립 신청서를 작성하고 기간 내 차량을 출고하면 된다. 마일리지는 차량 출고일을 기준으로 다음 달 자동 적립된다.
마일리지 적립을 신청한 고객을 대상으로 항공권 경품 행사도 진행한다. 추첨을 통해 인천∼푸켓 왕복 항공권과 인천∼괌 왕복 항공권을 각각 2명에게 2매씩 제공한다. 당첨자는 2027년 2월 개별 안내한다.
제네시스는 김포공항과 인천공항에서 공항 셔틀, 전용 주차, 차량 클리닝, 소모품 교체, 안심점검 등 공항 연계 서비스도 운영하고 있다.
제네시스 관계자는 "대한항공과의 협업을 통해 전기차 고객에게 차별화된 혜택을 제공하게 됐다"며 "프리미엄 브랜드 경험을 강화할 수 있는 고객 프로그램을 지속 선보일 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com