롯데, 'MBK 소유' 롯데카드에 사과받아…"롯데 계열사로 오인"

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 4일 롯데카드 대표이사 사과공문을 수령했다
- 금융위는 해킹으로 297만명 정보유출에 업무정지와 과징금을 결정했다
- 롯데카드는 브랜드 오인 최소화와 고객 불편 해소에 협조하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데는 3일 롯데카드로부터 대표이사 명의의 사과 공문을 받았다고 4일 밝혔다. 지난달 31일 금융위원회가 롯데카드에 대해 1.5개월 업무 일부정지 제재를 확정한 데 따른 것이다.
금융위원회는 지난달 31일 정례회의를 열고 롯데카드에 업무정지 1.5개월과 과징금 50억원을 부과하기로 의결했다. 지난해 발생한 대규모 해킹 사고로 고객 297만명의 신용정보가 유출된 데 따른 조치로, 업무정지 기간은 8월 1일부터 9월 15일까지 적용된다. 다만 정보유출 사고에 귀책사유가 없는 기존 회원의 불편을 최소화하기 위해 기존 회원 대상 카드 관련 서비스는 정상 운영되며, 신규 회원 관련 카드 업무만 정지된다.
롯데카드는 공문에서 "이번 조치로 롯데지주 및 각 계열사 고객분들께 불편을 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다"고 했으며, "업무 일부정지 기간에도 롯데 계열사를 이용하는 고객들이 불편을 겪지 않도록 응대에 집중하겠다"고 입장을 전했다.
롯데는 2017년 지주사 체제 출범 이후 금융·보험업 계열사 지분 보유가 불가능해지면서 2019년 롯데카드 지분을 MBK파트너스에 매각하며 계열에서 분리했다. 이후 MBK파트너스가 경영을 맡아 롯데그룹과는 별도의 경영체제로 운영되고 있다.
롯데 관계자는 "롯데카드 지분 매각 이후에도 계약에 따라 '롯데' 브랜드를 사용하고 있어 아직도 롯데 계열사로 오인하는 고객이 많다"며 "계열사 매장을 이용하는 고객들이 불편 없이 서비스를 이용하실 수 있도록 롯데카드에 협조할 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com