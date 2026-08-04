삼성전자, 프라임 비디오에 차세대 HDR 기술 심었다

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'HDR10+ 어드밴스드' 첫 적용…글로벌 콘텐츠 파트너십 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자는 아마존과 협력해 차세대 고화질 영상 기술 'HDR10+ 어드밴스드(HDR10+ ADVANCED)'를 아마존의 온라인동영상서비스(OTT) 프라임 비디오(Prime Video) 콘텐츠에 적용했다고 4일 밝혔다.

프라임 비디오는 전 세계 약 2억5000만명의 구독자를 보유한 글로벌 OTT 플랫폼이다. 삼성전자와 아마존은 프라임 비디오가 지난 2017년 OTT 업계 최초로 'HDR10+'를 도입한 이후 협력을 이어왔으며, 이번에 'HDR10+ 어드밴스드'까지 적용 범위를 확대했다.

삼성전자가 아마존과 협력해 차세대 고화질 영상 기술 'HDR10+ 어드밴스드(HDR10+ ADVANCED)'를 '프라임 비디오(Prime Video)' 콘텐츠에 적용했다. [사진=삼성전자 제공]

'HDR10+ 어드밴스드'는 '인핸스드 브라이트니스(Enhanced Overall Brightness)'와 '지능형 모션 보정(Intelligent Motion Smoothing)' 기술을 적용해 화면 밝기와 움직임을 개선한 것이 특징이다.

인핸스드 브라이트니스는 장면별 최적 밝기 정보와 인공지능(AI) 기반 톤 매핑(Tone Mapping) 기술을 활용해 TV의 밝기 성능을 최대한 구현하도록 돕는다. 이를 통해 밝은 화면이 많은 콘텐츠도 왜곡을 줄이고 선명하게 표현할 수 있다.

지능형 모션 보정은 장면별 메타데이터를 기반으로 프레임 속도를 변환해 콘텐츠 제작자의 의도에 맞게 화면을 구현하는 기술이다. 스포츠 경기나 액션 장면처럼 움직임이 많은 영상도 보다 자연스럽게 표현할 수 있도록 지원한다.

삼성전자는 2026년형 TV 라인업에 'HDR10+ 어드밴스드'를 우선 적용했으며, 향후 지원 제품군을 확대할 계획이다.

HDR10+ 생태계를 운영하는 'HDR10+ 테크놀로지(HDR10+ Technology LLC)'는 현재 183개 글로벌 회원사와 2만2000여건 이상의 인증을 확보하고 있다.

BA 윈스턴 프라임 비디오 기술 부사장은 "'HDR10+ 어드밴스드'는 글로벌 주요 미디어 플랫폼의 품질 기준을 충족하는 기술"이라며 "기술 고도화를 통해 콘텐츠 제작자의 의도를 보다 충실하게 전달할 수 있게 됐다"고 말했다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "프라임 비디오와의 협력을 통해 세계 최초로 'HDR10+ 어드밴스드' 콘텐츠를 선보이게 됐다"며 "보다 몰입감 있는 시청 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com