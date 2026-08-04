李대통령, 콜롬비아 대통령 취임식 특사로 윤준병·이해민 의원 파견

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 4일 콜롬비아 특사를 파견했다.
- 윤준병·이해민 의원이 7일 취임식에 참석한다.
- 양국은 FTA 바탕으로 협력 확대를 추진했다.
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양국 경제 협력 심화 논의
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임을 축하하고자 윤준병 더불어민주당 의원과 이해민 조국혁신당 의원을 '대통령 특사'로 파견한다.
강유정 청와대 수석대변인은 4일 "정부는 오는 7일 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석과 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 대통령 특사를 파견한다"고 알렸다. 특사단 단장은 '한-콜롬비아 의원친선협회 부회장인 윤 의원이 맡는다.
강 수석대변인은 "특사단은 콜롬비아 측에 우리 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령의 친서와 함께 전달할 계획"이라고 설명했다.
강 수석대변인은 또 "특사단은 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 취임식 관련 부대 행사에 참석한다"며 "이를 통해 한-콜롬비아 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제협력을 심화할 것"이라고 소개했다.
그러면서 강 수석대변인은 "특사단은 에너지, 인프라, 교육 등 다양한 분야에서 콜롬비아 신정부와 실질협력을 강화해 나가고자 하는 우리 정부의 의지도 전달할 예정"이라고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com