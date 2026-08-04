SC제일은행, 예금이자 항공 마일리지로 준다...이색 예금 출시

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행이 4일 대한항공 마일리지 예금을 출시했다
- 만기 이자를 마일리지로 지급하며 최고 연 3.55% 이율을 적용했다
- 10월 31일까지 가입 고객에게 추가 마일리지·왕복 항공권 이벤트를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = SC제일은행은 예금 만기 이자를 대한항공 마일리지로 받는 정기예금 상품을 4일 출시했다.
'SC제일 대한항공 마일리지 예금'은 만기 세후 이자를 1만 원 단위까지 마일리지로 전환해 지급한다. 6개월과 12개월 만기 두 가지를 제공하며, 12개월 기준 연 3.55%, 6개월 기준 연 3.15%의 이율을 적용한다. 1억 원 이상 가입하거나 가입 시점에 PB고객 등급 이상인 경우 0.1% 우대이율이 적용된다.
가입 금액은 계좌당 1000만 원, 3000만 원, 5000만 원, 1억 원 중 선택할 수 있으며, 1인당 최대 10억 원까지 가능하다.
은행은 10월 31일까지 출시 기념 이벤트를 진행한다. 가입 고객 전원에게 가입 금액에 따라 최대 5000 마일리지를 추가 지급한다. 첫 거래 고객이 투자상품에 함께 가입하면 10명을 추첨해 1인당 1만 마일리지를 제공하고, 1억 원 이상 가입한 고객 3명을 추첨해 대한항공 푸켓행 프레스티지석 또는 괌행 일반석 왕복 항공권을 지급한다.
romeok@newspim.com