서울시교육청, 이주배경학생 보호자 학교 참여 지원 강화

'다가감 아카데미'·다국어 소식지 운영

상담·교육복지 연계로 소통 문턱 낮춘다

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 이주배경학생 보호자들이 한국의 학교 교육제도를 보다 쉽게 이해하고 자녀의 학교생활을 안정적으로 지원할 수 있도록 통합 지원에 나선다고 16일 밝혔다.

중도입국 외국인 등 이주배경을 지닌 보호자들이 언어와 제도 차이로 자녀 교육에 어려움을 겪고 있다. 성평등가족부의 '2024년 전국다문화가족실태조사'에 따르면, 이주배경 보호자들은 자녀 양육 과정의 가장 큰 어려움으로 학업·진학·진로 정보 부족(34.5%)과 학습지도·학업관리의 어려움(32.0%)을 꼽았다.

서울시교육청은 이를 보호자 개인의 문제가 아니라 학교와 가정을 잇는 정보·소통 체계가 충분하지 않은 구조적 과제로 보고 지원책을 마련했다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이에 따라 다문화교육지원센터를 중심으로 보호자 대상 프로그램인 '다가감 아카데미'를 운영한다. 이 프로그램은 올해 4월부터 12월까지 총 10회 안팎으로 매달 한 차례 토요일에 열리며 초등과 중등 과정별로 나뉘어 진행된다. 학기 중 전·편입한 학생의 보호자에게는 학교가 필수적으로 참여를 안내하고 그 밖의 희망 보호자도 함께 참여할 수 있도록 해 초기 적응을 돕는다.

교육 내용은 학교 교육과정과 학사 운영 전반, 가정 내 학습지도와 학업관리의 기초, 학교폭력·아동학대 예방 등 학생 보호와 생활지도, 학부모 의사소통과 양육 지원, 학교·지역 교육자원 안내 등으로 구성된다. 대면 교육에서는 AI 기반 실시간 동시통역 서비스도 활용해 다양한 언어권 보호자의 이해를 지원할 계획이다.

이와 함께 한국 교육제도 이해를 돕기 위한 다국어 교육정보지 '다가감 소식지'도 매월 발간한다. 해당 소식지는 총 16개 언어로 제공되며 학교 현장과 가정에서 함께 활용할 수 있도록 배포된다. 보호자의 정서적 안정과 양육 역량 강화를 위한 '찾아가는 이주배경 학부모 마음상담'도 병행한다.

전문 상담사와 언어권별 통역사가 학부모 모임 현장을 직접 찾아가 집단상담과 코칭을 제공하는 방식이다. 상담은 한국 학교 운영에 대한 이해, 학부모 역할, 자녀의 정서 이해와 소통 방법, 이중문화 자녀 양육, 스트레스 관리 등 실제 현장에서 체감하는 고민을 반영한 맞춤형 내용으로 꾸려진다.

지역사회와 연계한 지원도 강화된다. 용산교육복지센터는 이주배경 학부모 자조모임을 기반으로 관계 형성을 돕고 이력서 작성과 일자리 찾기 등 한국 사회 정착을 위한 취업 역량 강화 교육을 단계적으로 지원해왔다. 올해는 관련 협의체와 심리지원단, 교육지원 네트워크 등을 통해 학부모와 자녀가 함께 성장할 수 있는 기반을 넓힐 방침이다.

영등포교육복지센터 역시 다문화가정 학생 대상 학습코칭과 멘토링을 통해 학교 적응을 지원하고 지역사회협의체 참여를 통해 지역 정착까지 돕는 안전망을 구축하고 있다. 서울시교육청은 이 밖에도 학교와 센터, 지역기관이 협력해 고위험 다문화가정을 함께 관리하는 맞춤형 통합 지원체계를 한층 강화할 계획이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "익숙하지 않은 교육환경 속에서 자녀의 학습과 진로를 지원하는 데 어려움을 느껴 온 보호자들이 이러한 프로그램을 통해 학교와 더 가까이 소통하고 자녀교육의 든든한 동반자로 자리 잡길 바란다"며 "학교와 보호자가 함께 아이를 키우는 교육 환경을 만들고 이주배경학생의 안정적인 성장과 적응을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com