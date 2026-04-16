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서울시교육청, 이주배경학생 보호자 학교 참여 지원 강화

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  • 서울시교육청이 16일 이주배경학생 보호자 대상 통합 지원을 시작했다.
  • 다가감 아카데미를 매달 운영해 교육제도와 학습지도 교육을 실시한다.
  • 소식지 발간과 마음상담, 지역 연계로 학부모 적응을 돕는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'다가감 아카데미'·다국어 소식지 운영
상담·교육복지 연계로 소통 문턱 낮춘다

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 이주배경학생 보호자들이 한국의 학교 교육제도를 보다 쉽게 이해하고 자녀의 학교생활을 안정적으로 지원할 수 있도록 통합 지원에 나선다고 16일 밝혔다.

중도입국 외국인 등 이주배경을 지닌 보호자들이 언어와 제도 차이로 자녀 교육에 어려움을 겪고 있다. 성평등가족부의 '2024년 전국다문화가족실태조사'에 따르면, 이주배경 보호자들은 자녀 양육 과정의 가장 큰 어려움으로 학업·진학·진로 정보 부족(34.5%)과 학습지도·학업관리의 어려움(32.0%)을 꼽았다.

서울시교육청은 이를 보호자 개인의 문제가 아니라 학교와 가정을 잇는 정보·소통 체계가 충분하지 않은 구조적 과제로 보고 지원책을 마련했다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이에 따라 다문화교육지원센터를 중심으로 보호자 대상 프로그램인 '다가감 아카데미'를 운영한다. 이 프로그램은 올해 4월부터 12월까지 총 10회 안팎으로 매달 한 차례 토요일에 열리며 초등과 중등 과정별로 나뉘어 진행된다. 학기 중 전·편입한 학생의 보호자에게는 학교가 필수적으로 참여를 안내하고 그 밖의 희망 보호자도 함께 참여할 수 있도록 해 초기 적응을 돕는다.

교육 내용은 학교 교육과정과 학사 운영 전반, 가정 내 학습지도와 학업관리의 기초, 학교폭력·아동학대 예방 등 학생 보호와 생활지도, 학부모 의사소통과 양육 지원, 학교·지역 교육자원 안내 등으로 구성된다. 대면 교육에서는 AI 기반 실시간 동시통역 서비스도 활용해 다양한 언어권 보호자의 이해를 지원할 계획이다.

이와 함께 한국 교육제도 이해를 돕기 위한 다국어 교육정보지 '다가감 소식지'도 매월 발간한다. 해당 소식지는 총 16개 언어로 제공되며 학교 현장과 가정에서 함께 활용할 수 있도록 배포된다. 보호자의 정서적 안정과 양육 역량 강화를 위한 '찾아가는 이주배경 학부모 마음상담'도 병행한다.

전문 상담사와 언어권별 통역사가 학부모 모임 현장을 직접 찾아가 집단상담과 코칭을 제공하는 방식이다. 상담은 한국 학교 운영에 대한 이해, 학부모 역할, 자녀의 정서 이해와 소통 방법, 이중문화 자녀 양육, 스트레스 관리 등 실제 현장에서 체감하는 고민을 반영한 맞춤형 내용으로 꾸려진다.

지역사회와 연계한 지원도 강화된다. 용산교육복지센터는 이주배경 학부모 자조모임을 기반으로 관계 형성을 돕고 이력서 작성과 일자리 찾기 등 한국 사회 정착을 위한 취업 역량 강화 교육을 단계적으로 지원해왔다. 올해는 관련 협의체와 심리지원단, 교육지원 네트워크 등을 통해 학부모와 자녀가 함께 성장할 수 있는 기반을 넓힐 방침이다.

영등포교육복지센터 역시 다문화가정 학생 대상 학습코칭과 멘토링을 통해 학교 적응을 지원하고 지역사회협의체 참여를 통해 지역 정착까지 돕는 안전망을 구축하고 있다. 서울시교육청은 이 밖에도 학교와 센터, 지역기관이 협력해 고위험 다문화가정을 함께 관리하는 맞춤형 통합 지원체계를 한층 강화할 계획이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "익숙하지 않은 교육환경 속에서 자녀의 학습과 진로를 지원하는 데 어려움을 느껴 온 보호자들이 이러한 프로그램을 통해 학교와 더 가까이 소통하고 자녀교육의 든든한 동반자로 자리 잡길 바란다"며 "학교와 보호자가 함께 아이를 키우는 교육 환경을 만들고 이주배경학생의 안정적인 성장과 적응을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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