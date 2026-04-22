기본사회, 국민 삶 속으로…정부, 정책 전환 본격화 워크숍 개최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 22일 정부세종청사에서 중앙행정기관 담당자 200여 명이 참석한 가운데 '기본사회 중앙행정기관 담당자 워크숍'을 개최하고, 국민이 체감할 수 있는 기본사회 정책 추진에 본격 나섰다고 밝혔다.

이번 워크숍은 기본사회위원회 출범 이후 처음 마련된 관계부처 합동 행사로, 공무원의 기본사회에 대한 이해를 높이고 정책과제 발굴 및 추진방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행사에서는 전문가 강연을 통해 기본사회의 개념과 필요성, 정책 방향이 공유됐다. 은민수 기본사회위원회 위원은 기본사회의 핵심 가치와 국내 현황, 정책 추진 필요성을 설명하고 우수사례 및 과제 발굴 방향을 제시했다.

이어 유재연 국가인공지능위원회 위원은 'AI 기본사회 실현'을 주제로 인공지능 기술을 활용한 행정서비스 혁신 방안을 소개했다. 특히 AI를 통해 행정서비스 접근성과 효율성을 높이고, 국민 모두가 기술 혜택을 누릴 수 있는 방안을 강조했다.

행정안전부는 이날 워크숍에서 주거, 돌봄, 교육, 안전 등 기본사회 주요 분야별 정책 추진 방향과 과제를 공유하고 관계부처 간 협력 방안을 집중 논의했다.

아울러 정책 추진 과정에서 국민 참여 확대, 사회연대경제 연계, 인공지능 기술 활용 등 다양한 실행 방식을 적극 반영할 필요성도 강조됐다.

행정안전부는 이번 워크숍에서 제시된 의견을 토대로 기본사회 정책을 구체화하고, 기본사회위원회 및 관계부처와의 협력을 통해 실질적인 성과 창출에 나설 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이번 워크숍을 계기로 대한민국의 '기본사회 대전환'을 위한 관계 부처 담당자의 이해와 공감대를 높이고, 기본사회 정책의 밑그림을 촘촘하게 그릴 수 있을 것으로 기대한다"고 밝히며 "행정안전부는 관계 부처 간 긴밀한 협력과 소통을 바탕으로, 국민이체감할 수 있는 기본사회 실현을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

강남훈 기본사회위원회 부위원장도 "기본사회 실현을 위해서는 전 부처가 함께 참여하는 범정부적 협력이 필수적이며, 각 부처 정책과 사업 전반에 기본사회 관점이 반영되어야 한다"고 강조했다.

abc123@newspim.com