[프로축구] K리그1 선두 서울, 부천 3-0 격파... 인천은 11년 만에 전주성에서 승리

강원, '2골 1도움' 김대원 원맨쇼로 김천 3-0 완파

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 선두 FC서울이 '승격팀' 부천을 완파하고 다시 상승 흐름을 탔다.

서울은 21일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 9라운드 홈 경기에서 부천을 3-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 서울의 문선민이 21일 열린 부천과의 경기에서 쐐기골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 서울은 7승 1무 1패(승점 22)를 기록하며 단독 선두를 굳건히 했고, 한 경기를 덜 치른 2위 울산 HD(승점 16)와의 승점 격차를 6으로 벌렸다. 반면 부천은 2경기 연속 무승(1무 1패)에 그치며 승점 10으로 7위로 내려앉았다.

직전 라운드에서 대전에 패하며 개막 무패 행진이 끊겼던 서울은 이날 경기 초반부터 주도권을 잡으며 반등 의지를 드러냈다. 전반 중반까지 팽팽한 흐름이 이어졌지만, 서울은 결정적인 기회를 놓치지 않았다.

전반 31분 페널티킥으로 균형을 깼다. 상대 페널티지역에서 핸드볼 반칙이 선언됐고, 키커로 나선 클리말라가 침착하게 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 이 골로 클리말라는 시즌 5호골을 기록하며 득점 순위 상위권 경쟁을 이어갔다.

서울은 전반 막판 상대 실수를 놓치지 않고 추가골까지 만들어냈다. 하프라인 부근에서 공을 탈취한 황도윤이 빠르게 전방으로 패스를 찔렀고, 이를 받은 문선민이 골키퍼와의 일대일 상황에서 침착한 칩슛으로 마무리했다. 문선민의 시즌 첫 골이었다.

[서울=뉴스핌] 서울의 황도윤이 21일 열린 부천과의 경기에서 추가을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

전반을 2-0으로 마친 서울은 후반에도 흐름을 이어갔다. 후반 23분 프리킥 상황에서 이어진 혼전 속에서 황도윤이 흐른 공을 밀어 넣으며 쐐기골을 터뜨렸다. 공수 양면에서 활약한 황도윤은 골과 도움을 모두 기록하며 이날 경기의 핵심 역할을 했다.

부천도 후반 막판까지 만회골을 노렸지만, 서울 골키퍼 구성윤의 안정적인 선방과 수비 집중력에 막혀 끝내 득점에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 21일 열린 전북과의 경기에서 역전 결승골을 터트린 인천 이동률(가운데)이 동료들과 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

같은 날 열린 다른 경기에서도 순위 판도에 영향을 미치는 결과가 이어졌다. 인천은 전주월드컵경기장에서 전북을 상대로 2-1 역전승을 거두며 약 11년 만에 원정 승리를 챙겼다. 인천은 승점 11로 5위까지 도약했고, 전북은 최근 3경기 무승에 빠지며 4위로 내려섰다.

전북이 전반 초반 선제골을 넣으며 앞서갔지만, 인천은 전반 막판 이명주의 페널티킥 동점골로 균형을 맞췄다. 이어 후반 14분 이동률이 역전골을 터뜨리며 승부를 뒤집었다. 이후 전북의 공세를 끝까지 막아내며 값진 승리를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 21일 열린 김천과의 경기에서 2골 1도움을 몰아친 강원의 김대원이 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

강원도 상승세를 이어갔다. 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 원정 경기에서 3-0 완승을 거뒀다. 승점 13(3승 4무 2패)을 기록한 강원은 3위로 올라섰고, 김천은 시즌 첫 승을 올리지 못한 채 11위(7무 2패)에 머물렀다.

강원의 중심에는 김대원이 있었다. 전반 36분 선제골을 시작으로 추가시간 페널티킥 골까지 터뜨리며 멀티골을 기록했고, 후반에는 쐐기골까지 도우며 2골 1도움의 맹활약을 펼쳤다.

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