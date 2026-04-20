[프로축구] '5경기 연속 무승' K리그2 대구, 김병수 감독 경질

후임에 최성용 수석코치 승격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그2 대구FC가 김병수 감독 경질 카드를 꺼내 들었다.

대구는 20일 김병수 감독을 전격 경질하고 최성용 수석코치를 제16대 감독으로 내부 승격했다고 밝혔다. 구단은 "최근 성적 부진에 대한 책임을 묻고 팀 분위기를 전면적으로 쇄신하기 위한 결정"이라며 "올 시즌 최종 목표인 '승격'을 위해 지금 시점에서의 변화가 불가피하다고 판단했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대구FC 김병수 전 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

지난 시즌 K리그1 최하위로 강등된 대구는 세징야와 에드가를 지키며 '원년 복귀'를 노렸고 개막 3연승으로 선두까지 치고 올랐다. 그러나 4라운드 부산 아이파크전 1-3 패배를 시작으로 서울 이랜드전 1-3 패, 김포FC·수원FC와의 연속 무승부, 천안시티FC전 후반 추가시간 2실점 역전패까지 2무 3패, 5경기 연속 무승 늪에 빠졌다. 순위는 7위(3승 2무 3패)까지 미끄러졌다.

'닥공'의 대가도 혹독했다. 대구는 올 시즌 K리그2 17개 팀 가운데 최다인 17실점을 허용했다. 개막전 화성FC전 1-0 승리 이후 치른 7경기에서 모두 멀티 실점을 내주는 불명예 기록까지 더해졌다. 득점 16골로 리그 상위권을 달리고 있지만 실점 17골이 뼈아팠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대구FC 새 사령탑으로 선임된 최성용 감독. [사진=대구FC] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

바통은 '형님 리더십'을 앞세운 최성용 감독이 이어 받는다. 김병수 감독 아래 수석코치로 팀을 지켜온 그는 선수단 내부 사정과 장단점을 누구보다 잘 아는 지도자로 평가받는다. 대구는 "리그가 진행 중인 상황에서 팀의 정상화와 선수단 안정을 가장 빠르게 이끌 수 있는 최적의 인물"이라며 기대를 걸었다.

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