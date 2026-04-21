[로펌이슈] 율촌, '기업위기관리대응팀' 출범…규제·M&A 리스크 통합 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 율촌이 21일 기업위기관리대응팀을 출범했다.
- 상법 개정과 노란봉투법 등 규제 변화에 대응해 내부통제 역량을 강화했다.
- 이정우·문성 변호사가 팀을 이끌며 리스크 관리와 글로벌 자문을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 급변하는 규제 환경에 대응하고 기업의 내부통제 역량을 강화하기 위해 '기업위기관리대응팀'을 출범했다고 21일 밝혔다.
율촌은 최근 상법 개정과 의무공개매수 제도 도입 논의, 이른바 '노란봉투법' 시행 등으로 기업 지배구조와 노사 관계를 둘러싼 법적 환경이 빠르게 변화하고 있다며 이에 대응하기 위한 전담 조직을 신설했다고 밝혔다.
새롭게 출범한 기업위기관리대응팀은 규제 및 컴플라이언스 전문가를 통합해 기업의 법적 리스크를 사전 관리하고, 인수합병(M&A) 등 주요 거래에서 기업 가치 제고를 지원하는 데 초점을 맞췄다.
특히 ▲실무형 내부통제 설계 ▲지배구조 및 노무 리스크 관리 ▲노사 협상 및 규제 대응 ▲국내외 규제당국과 주주 대응 전략 등 전방위적인 자문을 원스톱으로 제공하는 것이 특징이다.
율촌은 다양한 리스크 관리 경험을 가진 전문가와 연기금 의사결정 경험자, 회계 및 상법 전문가 등을 결합한 '원팀(One Team)' 체계를 구축해 고객 맞춤형 통합 솔루션을 제공할 계획이다.
글로벌 규제 대응 역량도 강화한다. 해외 진출 기업과 외국 기업의 국내 투자 확대에 맞춰, 현지 법률과 규제를 아우르는 크로스보더 컴플라이언스 자문을 제공할 방침이다.
팀은 이정우 변호사와 문성 변호사가 공동으로 이끈다. 이정우 변호사는 노무·리스크 관리와 내부조사 분야에서 풍부한 경험을 갖췄으며, 문성 변호사는 기업지배구조와 ESG, 주주권 행사 분야에서 전문성을 보유하고 있다.
이정우 변호사는 "글로벌 스탠더드에 부합하는 내부통제 진단과 체계적 관리를 통해 고객사의 리스크를 관리하는 동시에 거래 시장에서 최선의 가치를 인정받을 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.
문성 변호사도 "인하우스 변호사와 연기금 주주권행사 책임자로 체득한 실무적 관점을 바탕으로 리스크 방어를 넘어 기업 가치를 극대화하는 최적의 거버넌스 전략을 제시하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com