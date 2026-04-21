미래에셋, 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브' 상장

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 21일 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF를 상장한다.
- 국내 주식 개별 종목 옵션을 활용한 첫 커버드콜 ETF로 반도체 성장과 월 현금흐름을 추구한다.
- 액티브 전략으로 옵션 비중 조절하며 매월 15일 분배와 상장 기념 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 21일 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 해당 ETF는 국내 주식 개별 종목 옵션을 활용한 첫 커버드콜 ETF로, 반도체 산업의 성장성과 월 단위 현금흐름을 동시에 추구한다.
상품은 삼성전자·SK하이닉스 등 개별 종목의 콜옵션을 직접 활용하는 구조로 설계됐으며, 기존 커버드콜 ETF가 코스피200 지수 옵션 중심으로 운용된 것과 달리 개별 종목 옵션을 활용함으로써 동일 만기 기준 상대적으로 높은 프리미엄 확보가 가능한 점이 특징이다.
액티브 전략을 적용해 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중도 조절한다. 반도체 업황 개선이 기대되는 구간에서는 옵션 매도를 축소하거나 행사가를 조절해 주가 상승 참여도를 높이고, 변동성이 확대되는 구간에서는 매도 비중을 확대해 프리미엄 수익을 강화할 수 있도록 설계됐다.
최근 반도체 산업은 AI 확산과 함께 구조적인 성장 국면에 진입한 것으로 평가된다. 올해 코스피 순이익 전망치 증가분 가운데 반도체 비중이 대부분을 차지하고 있으며, 수출 역시 역대 최대 수준을 기록하는 등 산업 전반의 성장세가 이어지고 있다. 특히 AI 에이전트 확산으로 대규모 데이터 처리 수요가 증가하면서 메모리 반도체의 중요성이 부각되고 있다.
해당 ETF는 매월 15일 분배를 시행하는 구조로, 매월 말 분배 ETF와 병행 투자할 경우 분배 시점을 분산해 월 2회 현금흐름을 확보하는 포트폴리오 구성도 가능하다.
미래에셋자산운용은 상장을 기념해 'TIGER 커버드콜액티브 ETF 시리즈' 격주 배당 이벤트를 진행한다. 다음 달 31일까지 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF(월중 분배)'와 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF(월말 분배)'의 보유 및 분배금 지급 내역을 인증한 투자자를 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다. 정답자 100명에게 TIGER ETF 굿즈 텀블러를 증정하는 퀴즈 이벤트도 진행한다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "반도체 산업은 국내 증시 이익 성장을 주도하는 핵심 축"이라며 "해당 ETF는 반도체 성장성과 안정적인 현금흐름을 동시에 추구할 수 있는 투자 대안"이라고 말했다. 이어 "개별주식 옵션을 활용한 커버드콜 전략으로 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있어 성장성과 인컴을 함께 고려하는 투자자들에게 적합한 상품"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com