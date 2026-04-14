미래에셋운용, 'TIGER 미국우주테크' ETF 상장…美 우주 핵심 기업 투자

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 14일 TIGER 미국우주테크 ETF를 신규 상장했다.
- 이 ETF는 미국 우주 산업 10개 핵심 종목에 집중 투자한다.
- 뉴스페이스 전환에 맞춰 로켓랩 등 민간 기업 위주로 구성했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 14일 미국 우주 산업 핵심 기업에 집중 투자하는 'TIGER 미국우주테크' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 TIGER 미국우주테크 ETF는 Akros U.S. Space Tech Index를 비교지수로 하며, 미국에 상장된 우주 산업 관련 핵심 10개 종목에 집중 투자한다. 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 주요 기업이 상위 비중을 차지하며, 소수 종목 중심의 고집중 포트폴리오를 구성한 점이 특징이다.
미래에셋자산운용은 "최근 우주 산업은 기존 정부 주도의 '올드스페이스'에서 민간 중심의 '뉴스페이스(New Space)'로 빠르게 전환되고 있다"며 "과거에는 록히드마틴, 보잉 등 전통 방산 기업이 정부 프로젝트를 수행하는 구조였으나, 현재는 스페이스X를 중심으로 민간 기업들이 발사체 재사용, 위성 네트워크 구축 등 기술 혁신을 주도하며 산업 구조 변화를 이끌고 있다"고 전했다. 이에 따라 비용 절감과 발사 효율성이 개선되면서 우주 산업의 성장 속도도 한층 가속화되고 있다는 설명이다.
TIGER 미국우주테크 ETF는 전통 방산 중심 기업을 제외하고, 순수 민간 우주 기업에 집중 투자하는 구조로 설계됐다. 포트폴리오에서는 발사체와 위성 제조 등 업스트림 영역 비중을 높게 구성해 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 상위 4개 종목이 약 70% 수준을 차지하고 있다. 플래닛랩스, 글로벌스타, 에코스타 등 위성 데이터 및 통신 기업을 보완적으로 편입해 수익 구조의 균형을 추구한다.
또한 해당 ETF는 스페이스X 상장을 반영하기 위한 편입 룰을 적용했다. 스페이스X가 미국 시장에 상장할 경우 기초지수는 상장일 기준 2영업일 뒤 종가를 기준으로 편입하며, ETF 역시 상장 후 3영업일 내 포트폴리오에 반영할 수 있도록 설계됐다.
김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "이번 상품은 뉴스페이스 시대의 핵심 성장 영역에 투자할 수 있는 전략적 수단으로, 산업 구조 변화와 기술 경쟁력을 기반으로 선별된 기업에 집중 투자하는 것이 특징"이라며 "우주 산업의 중장기 성장성을 효율적으로 반영할 수 있는 투자 설루션이 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com