제29차 한·중 경제공동위 개최...희토류·핵심광물 공급망 논의

AI 핵심 요약beta
- 김진아 외교부 2차관이 20일 중국 베이징에서 제29차 한중 경제공동위를 열었다.
- 중국 옌둥 상무부 부부장과 무역·투자 활성화와 공급망 관리 필요성을 확인했다.
- 한중 FTA 협상 진전과 기업 환경 조성을 위해 긴밀 소통을 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"글로벌 불확실성 심화...무역·투자 활성화 노력"
투자 확대 위해 양국 기업 애로·건의 사항도 교환
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한국과 중국이 제29차 경제공동위원회를 열고 희토류와 핵심광물 등 공급망의 안정적인 관리 필요성을 확인했다.
외교부는 김진아 2차관이 20일 중국 베이징에서 옌둥 중국 상무부 부부장과 만나 무역·투자 활성화, 안정적인 공급망 관리, 역내·다자 협력 심화 등 양국 경제 협력 현황과 향후 발전 방향에 대한 의견을 교환했다고 21일 밝혔다.
한·중 경제공동위는 1992년 수교 직후부터 외교부와 중국 상무부가 매년 개최해 온 차관급 협의체다. 양측은 이번 회의를 통해 글로벌 불확실성이 심화하는 상황에서 양국 간 무역과 투자 활성화가 양국 경제 발전에 도움이 될 수 있도록 함께 노력하기로 했다.
양측은 또 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상 진전 상황을 점검하고, 기업들이 체감할 수 있는 협상 결과를 도출해 나갈 필요성에 공감했다. 특히 핵심 광물, 희토류, 요소 등 공급망을 안정적으로 관리해 나갈 필요성을 재확인하고 경제공동위를 비롯한 협의 채널을 통해 긴밀한 소통을 이어 나가기로 했다.
아울러 상호 투자 확대를 위해서는 양국이 안정적이고 예측할 수 있는 기업 경영 환경을 조성하는 것이 중요하다는 데 의견을 같이하고 각국 기업의 애로와 건의 사항도 교환했다.
opento@newspim.com