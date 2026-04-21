삼성 스마트싱스, 이케아 제품 25종과 직접 연동

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 스마트싱스에 이케아 신제품 25종을 직접 연결 지원한다.
- 매터 표준으로 허브 없이 기기 연동하며 사용자 맞춤 기능을 제공한다.
- 센서 연동으로 생활 케어와 자동화 제어를 강화해 생태계를 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'가 글로벌 가구 브랜드 이케아(IKEA)의 신제품 25종과 직접 연결을 지원하며 스마트홈 생태계를 확장한다. 매터(Matter) 표준 적용으로 별도 허브 없이 기기 간 연동이 가능해졌으며, 강화된 연결성을 바탕으로 가전 제어부터 돌봄 서비스까지 사용자 맞춤형 기능을 제공한다.
21일 삼성전자에 따르면, 이달 초 출시된 이케아의 스크롤 휠 리모컨과 스마트 전구, 각종 감지 센서 등 25종의 신제품에 스레드(Thread) 기반의 매터 표준이 지원된다. 기존에는 이케아 전용 허브를 거쳐야 했지만 이제 스마트싱스 허브에 기기를 직접 등록해 삼성전자 가전 및 기존 연동 기기들과 자유롭게 연결할 수 있다.
양사는 사전 검증을 통해 연결 안정성을 확보하고 스마트싱스 앱 내 전용 UX를 구현했다. 특히 스크롤 휠 리모컨은 조명의 밝기와 색온도는 물론 블라인드까지 정교하게 제어할 수 있도록 사용자 경험을 개선했다. 삼성전자는 저전력 근거리 네트워크 기술인 '스레드 1.4' 버전을 선제적으로 도입해 브랜드 간 경계 없는 기기 연결을 지원한다.
센서 연동을 통한 생활 케어 서비스도 강화됐다. 이케아 도어 센서를 스마트싱스의 '패밀리 케어'와 연결하면 문 개폐 데이터를 바탕으로 부모님의 활동 상태를 확인할 수 있다. 또한 침실에 배치된 공기질 및 온습도 센서 데이터를 기반으로 '수면 환경 리포트'를 제공하며, 숙면을 위한 맞춤형 온도 가이드를 제안한다.
자동화 제어 기능도 확충됐다. 공기질 센서가 습도 상승을 감지하면 에어컨 제습 모드를 실행하거나, 누수 감지 센서 작동 시 즉각 알림을 보내는 설정이 가능하다. 삼성전자는 신규 표준을 발 빠르게 도입해 매터 생태계를 선도하며 스마트홈 대중화를 추진할 계획이다.
정재연 삼성전자 AI플랫폼센터 스마트싱스팀 부사장은 "이케아 기기를 스마트싱스에 연결하면 스마트홈에 처음 입문하는 고객들도 경제적 부담을 줄이면서도 친숙하고 손쉽게 연결의 편리함을 누릴 수 있다"며 "다양한 파트너사와 협력해 브랜드나 통신 규격에 얽매이지 않고 스마트싱스 안에서 더 편리한 스마트홈 경험을 누릴 수 있도록 생태계를 확장해나갈 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com