교육부, '첨단산업 인재양성 부트캠프' 협업기관 성과 공유…산학 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국산업기술진흥원이 22일 첨단산업 인재양성 부트캠프 성과보고회를 개최했다.
- AI, 반도체, 이차전지 등 8개 분야 88개 대학이 참여해 1년 이내 실무 역량을 갖춘 인재를 양성한다.
- 협업기관들이 기업 섭외와 교육프로그램 개발, 디지털 배지 발급 등으로 대학-기업 교류를 활성화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8개 분야 88개 대학 참여…실무형 첨단 인재 양성
직무분석·교육과정 개발 등 전 단계 산학 협력 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국산업기술진흥원은 이달 22일 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프 분야별 협업기관 성과보고회'를 개최한다고 21일 밝혔다.
'첨단산업 인재양성 부트캠프'는 대학과 기업이 공동으로 교육과정을 개발·운영하는 단기 집중교육 프로그램으로 1년 이내 교육을 통해 실무 역량을 갖춘 첨단 분야 인재를 양성하는 사업이다.
2026년 기준 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 바이오, 디스플레이, 항공우주, 미래차, 로봇 등 8개 분야에서 전국 88개 대학이 참여하고 있다.
이번 사업에는 한국반도체산업협회, 한국전자통신연구원, 한국배터리산업협회, 한국디스플레이산업협회, 한국바이오산업협회, 항공우주산학융합원, 한국전자정보통신진흥회, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 한국로봇산업협회, 한국공학교육인증원 등 산업별 협·단체가 협업기관으로 참여한다.
분야별 협업기관은 ▲참여기업 섭외 ▲교육프로그램 개발 및 운영 ▲교육 이수자 관리 ▲각종 전문 전시회 참여기회 제공 등 사업 운영의 전 단계에서 대학-기업의 교류를 활성화하고 학생들을 지원하는 역할을 한다.
아울러 대학별 교육과정을 분석해 특화 영역과 수준에 따른 디지털 배지 발급을 지원하는 등 인증 체계 구축에도 나서고 있다.
현장에서는 협업기관의 역할에 대한 긍정적 평가도 이어지고 있다. 노정진 한양대학교 ERICA 교수는 "협업기관이 제공하는 세부 직무분석 정보를 통해 대학 교육과 산업계 요구 간의 간극을 획기적으로 줄일 수 있었다"라고 밝혔다.
이양창 대림대학교 교수 역시 "협업기관을 통해 참여기업을 확대할 수 있었다"라고 말했다.
이번 성과보고회는 산업별 동향과 인력 수요 정보를 공유하고 협업기관의 추진 실적과 향후 계획을 점검하기 위해 마련됐다. 참석 기관들은 부트캠프 운영을 보다 적극적으로 지원하기 위한 방안도 논의할 예정이다.
이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "첨단 분야 산업 수요에 기반한 현장 중심 교육을 위해 기업 참여는 필수적"이라며 "앞으로도 협업기관을 통해 참여 대학이 더 많은 기업과 적극적으로 협력할 수 있도록 지원하겠다"라고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com