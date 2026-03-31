교육부·KIAT, 첨단산업 'AI 융합 부트캠프' 가동…10개 대학에 5억씩 지원

반도체·바이오 등 8개 분야 88개 대학 참여

대학-기업 협력 집중교육...실무형 인재 양성

기존 부트캠프 중 10개교 AI 융합과정 신설

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국산업기술진흥원이 반도체·바이오 등 첨단 분야 교육과정에 인공지능(AI)을 결합한 'AI 융합 부트캠프'를 본격 가동한다. 대학-기업 협력 기반의 단기 집중교육을 통해 산업 현장에 즉시 투입 가능한 융합형 인재를 키우겠다는 구상이다.

교육부와 한국산업기술진흥원은 31일 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프 인공지능(AI) 융합과정 운영대학' 선정 결과를 발표했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 명지대학교 '반도체 클린룸'에서 실습 중인 모습. 2026.03.20 hyeng0@newspim.com

첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 공동으로 개발·운영하는 1년 이내 단기 집중교육을 통해 실무역량을 갖춘 첨단 인재를 양성하는 사업이다.

2026년 현재 인공지능(AI)·반도체·이차전지·바이오·디스플레이·항공우주·미래차·로봇 등 8개 분야에서 88개 대학이 참여하고 있다.

교육부는 올해 인공지능 대전환(AX)에 대응해 첨단 분야 학생들의 AI 융합 역량을 높이기 위한 '인공지능(AI) 융합과정' 지원을 새로 마련했다.

이에 따라 반도체·바이오 등 기존 첨단산업 부트캠프 운영대학 44곳 가운데 10개 교를 선정해 각 대학에 5억 원씩 추가 지원한다.

선정 대학은 그동안 부트캠프를 통해 구축한 대학-기업 협력 네트워크를 활용해 분야별 특화 AI 융합과정을 운영하게 된다. 구체적으로 AI 관련 인프라를 확충하고, 인공지능 전공 교수와의 팀티칭을 활성화해 중·고급 수준의 'AI+X' 교육 프로그램을 마련한다는 계획이다.

또 인공지능 분야 신규 기업을 섭외하고 첨단산업 기업 내 AI 부서를 교육과정에 참여시키는 한편 데이터 제공 협약 등 다양한 산학 협력 모델도 구축할 예정이다.

산업 현장의 요구를 반영한 프로젝트·현장실습 중심 교육을 통해 즉시 활용 가능한 실무형 인재를 키운다는 목표다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "반도체, 바이오 등 다양한 산업에 인공지능이 활용되는 혁신 생태계 구축을 위해 AI 융합인재 양성은 필수"라며 "첨단산업 인재양성 부트캠프를 통해 산업계에서 요구하는 역량을 갖춘 첨단 인재 양성을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com