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교육부, '제16회 e-ICON 세계대회'…SDGs 기반 AI·디지털 인재 양성

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SDGs 3 '건강과 웰빙' 주제 교육용 웹앱 개발
국내외 중·고교생·교사 팀 구성해 글로벌 협업

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국디지털교육협회는 31일부터 '제16회 이아이콘(e-ICON) 세계대회'를 개최한다고 30일 밝혔다.

e-ICON 세계대회는 국내외(특히 개발도상국 포함) 중·고등학생과 교사가 팀을 이뤄 UN 지속가능개발목표(SDGs)를 주제로 교육용 앱을 개발하는 국제 경진대회다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 대회 주제는 SDGs 3번 목표인 '건강과 웰빙 증진'으로, 참가 학생들은 이를 해결하기 위한 교육용 앱을 기획·개발한다. 대회 과정에서 학생들은 앱 기획·개발을 통해 인공지능·디지털 역량을 기르고 세계 각국 학생들과 협력하며 SDGs를 학습하게 된다.

이 대회는 2011년 시작된 이후 15년 동안 아시아·아프리카·중남미 등 31개국의 중·고등학생과 교사 1,285명이 참가해 교육용 앱 228개를 만들어 왔다.

최근 몇 년간 예선 참가팀이 꾸준히 늘어나 2025년 대회에는 국내 64팀, 해외 77팀 등 총 141팀이 지원하는 등 국제적 관심이 높아지고 있다.

올해는 더 많은 학생이 참여할 수 있도록 개발 방식을 기존 설치형 앱에서 웹 브라우저에서 바로 실행되는 웹앱 방식으로 전면 개편한다.

이는 AI·소프트웨어 기술 발전 흐름을 반영해 개발 난이도를 낮추고 다양한 기기·환경에서 접근성을 높이기 위한 조치다.

예선 단계에서는 앱 개발을 지원하기 위해 대회 주제(SDGs), 개발 언어, 데이터 활용 등을 다룬 기초·심화 온라인 교육 콘텐츠가 제공된다. 이를 통해 관련 경험이 부족한 학생도 필요한 기초 역량을 쌓으며 예선에 도전할 수 있다.

참가자 모집과 예선은 3월 31일부터 5월 29일까지 온라인으로 진행된다. 참가를 희망하는 팀은 학생과 교사가 한 팀을 구성해 대회 누리집에서 지원서와 앱 개발 계획서를 제출하면 된다. 예선 심사는 6월 중 관련 전문가로 구성된 심사위원회가 제출된 계획서를 바탕으로 진행한다.

본선에서는 국내 팀 1개와 해외 팀 1개가 한 팀을 이루는 '글로벌 팀'을 구성해 실제 앱 개발과 시연을 수행한다. 이 과정에서 원활한 의사소통과 개발을 돕기 위한 언어·기술 멘토링이 제공돼 참가자들이 국경을 넘어 협업 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다.

중등부·고등부 본선 수상팀 각 1등에게는 교육부 장관상이 수여된다. 완성된 앱은 오는 9월 서울 코엑스에서 열리는 '에듀테크 코리아 페어'에서 시연되고 대회 누리집에도 게시돼 성과 공유와 확산이 이뤄질 예정이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "e-ICON 세계대회는 우리 학생들이 국제협력을 기반으로, AI·디지털 시대에 국제사회가 달성해야 할 목표를 함께 고민하고 실천하는 장"이라며 "이 대회가 국제사회에 기여하는 AI·디지털 인재를 양성하는 초석이 되도록 지속해서 지원하겠다"라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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