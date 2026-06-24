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[르포] AI·로봇이 바꾸는 건설현장…국토교통 기술 어디까지 왔나

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AI 핵심 요약

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  • 국토교통부가 24일 코엑스에서 AI·로봇 등 미래 국토교통기술 전시회를 열었다.
  • 도로·철도·주택 분야에서 점검 로봇·AI 안전관리·제로에너지 주택 등 체험형 기술 시연이 진행됐다.
  • 전기차 전 생애주기 안전관리와 해외 진출 겨냥 디지털 철도기술 등도 선보이며 산·학·연 협력을 모색했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 유일 국토교통 R&D 전시회 개막
도로·철도·주거·모빌리티 혁신기술 선봬

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = AI(인공지능)이 시설물을 점검하고 로봇이 위험 작업을 대신하는 미래가 코앞으로 다가왔다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 한국도로공사 부스에서 관람객들이 전시를 관람하고 있다. 2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

◆ 드론 띄우고 로봇 움직이고…기술 시연장 된 코엑스

24일 오전 서울 강남구 코엑스 D홀. 올해로 16회를 맞은 국토교통기술대전이 열리는 이곳은 개막 직후부터 행사장은 발 디딜 틈 없이 붐볐다.

전시 부스마다 설명을 듣거나 사진을 촬영하려는 관람객들이 몰렸다. 주요 시연이 시작될 때마다 인파 속에서 호기심과 신기함이 담긴 탄성이 들렸다. 업계 관계자뿐 아니라 대학생과 일반 시민, 가족 단위 관람객까지 다양한 이들이 눈에 띄었다. 

행사장을 한 바퀴 둘러보니 올해 전시를 관통하는 키워드를 알 수 있었다. AI와 로봇, 디지털 전환(DX), 탄소중립이다. 지난해에 이어 올해도 행사장을 찾았다는 40대 직장인 A씨는 "작년보다 참여 기관도 늘고 체험형 전시가 훨씬 많아진 것 같다"며 "실제 미래 도시를 미리 체험해보는 느낌이 들어 감회가 새롭다"고 말했다.

가장 먼저 눈에 띈 곳은 한국도로공사 부스였다. 자동화·무인화를 주제로 꾸며진 부스에는 지상 무빙플랫폼(UGV), 드론 계측시스템, 건설공사 위험구간 정밀조사 로봇이 전시됐다. 로봇개 형태의 점검 장비와 교량 유지관리 AI 에이전트 'Dr. Bridge' 앞에는 관람객들이 설명을 듣기 위해 줄지어 섰다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 포스코이앤씨 부스에 건설현장에서 활용되는 로봇이 전시돼 있다. 2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

포스코이앤씨 부스에서는 건설현장 용접협동로봇이 시선을 사로잡았다. 산업용 로봇 팔이 철재 시편을 정밀하게 용접하는 장면이 대형 화면으로 실시간 송출됐다. 건설업계의 만성적인 인력 부족 문제를 해결할 기술로 소개되자 현장 관계자들의 질문도 이어졌다.

철도 분야 전시관 역시 인기가 높았다. 한국철도기술연구원은 철도 종사자의 생체신호를 비접촉 방식으로 측정하고 AI가 위험 상황을 판단하는 안전관리 시스템을 공개했다. 입구에는 스마트 안전모와 웨어러블 장비를 착용한 마네킹이 배치됐다. 관람객들은 설치된 구조물을 살펴보며 실제 현장 적용 가능성에 관심을 보였다.

국가철도공단은 역사 길 안내 서비스와 고출력 레이저 터널 굴착 기술, BIM(빌딩정보모델링) 기반 유지관리 기술 등을 소개했다. 한국형 열차제어시스템(KTCS)과 디지털 철도건설 기술을 구현한 모형과 영상 전시는 해외 철도시장 진출을 겨냥한 국내 철도 기술 경쟁력을 보여줬다. 공단 관계자는 "이번 기술대전에서 연구개발 성과공유에 그치지 않고 민간과 함께 미래 기술의 발전 방향을 모색하겠다"고 말했다.

◆ "미래 도시 온 줄"…기술대전, 체험형 전시로 진화

한국토지주택공사(LH)는 '탄소중립의 내일'을 주제로 전시관을 꾸몄다. 나무와 녹지를 활용한 조경 공간이 함께 조성돼 관람객들이 자연스럽게 머물 수 있도록 했다.

이곳에서는 태양광과 연료전지, 지열 등을 활용해 직접 제로에너지 주택을 설계해보거나 모듈러 주택을 조립하는 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 단지 내를 순찰하는 로봇개와 물품 배송 로봇 시연이 시작되자 관람객들이 모여들며 사진을 찍기 시작했다. LH 관계자는 "제로에너지 주택 기술 등 LH토지주택연구원의 연구개발 국민 눈높이에서 풀어낼 수 있어 뜻깊다"고 말했다.

아이들과 행사장을 찾은 30대 B씨는 "교통 기술 관련 전시회라 큰 기대가 없었는데 AI와 로봇을 직접 보고 체험할 수 있어서 훨씬 재미있다"며 "주거뿐 아니라 철도나 도로 기술들도 생각보다 빠르게 바뀌고 있다는 걸 실감했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 국가철도공단 부스에서 관람객들이 전시를 관람하고 있다.2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

모빌리티존에 마련된 한국교통안전공단(TS) 부스 역시 북적였다. TS는 전기차 컨버전 기술과 안전성 평가, 사용후 배터리 재제조 기술 등 전기차 생애주기 전반을 아우르는 안전관리 기술을 선보였다. 전기차를 제작하고 운행한 뒤 폐배터리를 재활용하는 전 과정을 하나의 흐름으로 설명해 관람객들의 이해를 도왔다.

TS 관계자는 "전기차 시대의 안전은 차량 운행 단계에서부터 튜닝, 사용후 배터리에 이르는 전 생애주기에 걸쳐 확보돼야 한다"며 "TS는 EV 컨버전·사용후 배터리 등 새롭게 등장하는 자동차 안전관리 영역의 안전기준과 검사·인증 제도를 선제적으로 마련하고 있다"고 말했다.

국토교통기술대전은 국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 국내 유일의 국토교통 연구개발(R&D) 성과 전시회다. 국토교통 분야 연구성과를 국민에게 소개하고 기술사업화와 산·학·연 협력을 촉진하기 위해 마련됐다. 24일부터 오는 26일까지 사흘간 열린다. 공공기관과 연구기관, 대학, 기업 등 수백 개 기관이 참여해 미래 국토교통 기술을 선보인다.

chulsoofriend@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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