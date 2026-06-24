[르포] AI·로봇이 바꾸는 건설현장…국토교통 기술 어디까지 왔나

국내 유일 국토교통 R&D 전시회 개막

도로·철도·주거·모빌리티 혁신기술 선봬

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = AI(인공지능)이 시설물을 점검하고 로봇이 위험 작업을 대신하는 미래가 코앞으로 다가왔다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 한국도로공사 부스에서 관람객들이 전시를 관람하고 있다. 2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

◆ 드론 띄우고 로봇 움직이고…기술 시연장 된 코엑스

24일 오전 서울 강남구 코엑스 D홀. 올해로 16회를 맞은 국토교통기술대전이 열리는 이곳은 개막 직후부터 행사장은 발 디딜 틈 없이 붐볐다.

전시 부스마다 설명을 듣거나 사진을 촬영하려는 관람객들이 몰렸다. 주요 시연이 시작될 때마다 인파 속에서 호기심과 신기함이 담긴 탄성이 들렸다. 업계 관계자뿐 아니라 대학생과 일반 시민, 가족 단위 관람객까지 다양한 이들이 눈에 띄었다.

행사장을 한 바퀴 둘러보니 올해 전시를 관통하는 키워드를 알 수 있었다. AI와 로봇, 디지털 전환(DX), 탄소중립이다. 지난해에 이어 올해도 행사장을 찾았다는 40대 직장인 A씨는 "작년보다 참여 기관도 늘고 체험형 전시가 훨씬 많아진 것 같다"며 "실제 미래 도시를 미리 체험해보는 느낌이 들어 감회가 새롭다"고 말했다.

가장 먼저 눈에 띈 곳은 한국도로공사 부스였다. 자동화·무인화를 주제로 꾸며진 부스에는 지상 무빙플랫폼(UGV), 드론 계측시스템, 건설공사 위험구간 정밀조사 로봇이 전시됐다. 로봇개 형태의 점검 장비와 교량 유지관리 AI 에이전트 'Dr. Bridge' 앞에는 관람객들이 설명을 듣기 위해 줄지어 섰다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 포스코이앤씨 부스에 건설현장에서 활용되는 로봇이 전시돼 있다. 2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

포스코이앤씨 부스에서는 건설현장 용접협동로봇이 시선을 사로잡았다. 산업용 로봇 팔이 철재 시편을 정밀하게 용접하는 장면이 대형 화면으로 실시간 송출됐다. 건설업계의 만성적인 인력 부족 문제를 해결할 기술로 소개되자 현장 관계자들의 질문도 이어졌다.

철도 분야 전시관 역시 인기가 높았다. 한국철도기술연구원은 철도 종사자의 생체신호를 비접촉 방식으로 측정하고 AI가 위험 상황을 판단하는 안전관리 시스템을 공개했다. 입구에는 스마트 안전모와 웨어러블 장비를 착용한 마네킹이 배치됐다. 관람객들은 설치된 구조물을 살펴보며 실제 현장 적용 가능성에 관심을 보였다.

국가철도공단은 역사 길 안내 서비스와 고출력 레이저 터널 굴착 기술, BIM(빌딩정보모델링) 기반 유지관리 기술 등을 소개했다. 한국형 열차제어시스템(KTCS)과 디지털 철도건설 기술을 구현한 모형과 영상 전시는 해외 철도시장 진출을 겨냥한 국내 철도 기술 경쟁력을 보여줬다. 공단 관계자는 "이번 기술대전에서 연구개발 성과공유에 그치지 않고 민간과 함께 미래 기술의 발전 방향을 모색하겠다"고 말했다.

◆ "미래 도시 온 줄"…기술대전, 체험형 전시로 진화

한국토지주택공사(LH)는 '탄소중립의 내일'을 주제로 전시관을 꾸몄다. 나무와 녹지를 활용한 조경 공간이 함께 조성돼 관람객들이 자연스럽게 머물 수 있도록 했다.

이곳에서는 태양광과 연료전지, 지열 등을 활용해 직접 제로에너지 주택을 설계해보거나 모듈러 주택을 조립하는 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 단지 내를 순찰하는 로봇개와 물품 배송 로봇 시연이 시작되자 관람객들이 모여들며 사진을 찍기 시작했다. LH 관계자는 "제로에너지 주택 기술 등 LH토지주택연구원의 연구개발 국민 눈높이에서 풀어낼 수 있어 뜻깊다"고 말했다.

아이들과 행사장을 찾은 30대 B씨는 "교통 기술 관련 전시회라 큰 기대가 없었는데 AI와 로봇을 직접 보고 체험할 수 있어서 훨씬 재미있다"며 "주거뿐 아니라 철도나 도로 기술들도 생각보다 빠르게 바뀌고 있다는 걸 실감했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '2026 국토교통기술대전' 내 국가철도공단 부스에서 관람객들이 전시를 관람하고 있다.2026.06.24 chulsoofriend@newspim.com

모빌리티존에 마련된 한국교통안전공단(TS) 부스 역시 북적였다. TS는 전기차 컨버전 기술과 안전성 평가, 사용후 배터리 재제조 기술 등 전기차 생애주기 전반을 아우르는 안전관리 기술을 선보였다. 전기차를 제작하고 운행한 뒤 폐배터리를 재활용하는 전 과정을 하나의 흐름으로 설명해 관람객들의 이해를 도왔다.

TS 관계자는 "전기차 시대의 안전은 차량 운행 단계에서부터 튜닝, 사용후 배터리에 이르는 전 생애주기에 걸쳐 확보돼야 한다"며 "TS는 EV 컨버전·사용후 배터리 등 새롭게 등장하는 자동차 안전관리 영역의 안전기준과 검사·인증 제도를 선제적으로 마련하고 있다"고 말했다.



국토교통기술대전은 국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 국내 유일의 국토교통 연구개발(R&D) 성과 전시회다. 국토교통 분야 연구성과를 국민에게 소개하고 기술사업화와 산·학·연 협력을 촉진하기 위해 마련됐다. 24일부터 오는 26일까지 사흘간 열린다. 공공기관과 연구기관, 대학, 기업 등 수백 개 기관이 참여해 미래 국토교통 기술을 선보인다.

chulsoofriend@newspim.com