손정의 "초인공지능 시대 온다"...오픈AI·ARM·로봇으로 'ASI 제국' 구축

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 손정의 소프트뱅크그룹(SBG) 회장 겸 최고경영자(CEO)가 인류의 지능을 뛰어넘는 초인공지능(ASI·Artificial Super Intelligence) 시대를 준비하기 위해 오픈AI와 반도체, 로봇, 데이터센터에 대한 투자를 대폭 확대하겠다는 구상을 내놨다.

손 회장은 24일 도쿄에서 열린 정기 주주총회에서 "인공지능(AI)에 대해 전적으로 믿고 있으며 의심은 없다"며 AI 중심 성장 전략을 재차 강조했다.

손정의 소프트뱅크그룹(SBG) 회장 겸 CEO가 24일 도쿄에서 열린 연례 주주총회에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

손 회장이 그리고 있는 미래는 단순한 생성형 AI 확산에 그치지 않는다. 그는 SBG의 목표를 "ASI 시대의 넘버원 플랫폼 기업"으로 규정했다. ASI는 인간을 능가하는 초지성을 가진 AI를 칭한다. 현재의 생성형 AI를 넘어 스스로 판단하고 행동하는 차세대 AI다.

이를 위해 SBG는 AI 생태계 전반을 아우르는 투자에 나서고 있다. 핵심 축은 미국 AI 기업 오픈AI와 영국 반도체 설계업체 ARM 홀딩스다.

SBG는 올해 오픈AI에 300억달러를 추가 투자할 계획이다. 오픈AI가 차세대 AI 플랫폼으로 성장할 경우 가장 큰 수혜를 얻겠다는 전략이다. 현재 SBG가 보유한 오픈AI 지분 가치는 약 800억달러 규모로 평가된다.

ARM 역시 손 회장의 ASI 구상에서 중요한 위치를 차지한다. AI가 고도화될수록 이를 구동할 반도체 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문이다. ARM은 스마트폰용 반도체 설계 분야에서 강점을 보유하고 있으며 향후 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) 시장 공략에도 나설 계획이다.

손 회장이 최근 집중하는 분야는 '피지컬 AI'다. AI가 단순히 화면 속에서 답변을 생성하는 데 그치지 않고 현실 세계에서 직접 작업을 수행하는 단계다.

SBG는 최근 로봇 관련 투자기업들을 통합한 지주회사를 설립했으며, 스위스 산업용 로봇 기업 ABB의 로보틱스 사업 인수를 추진하는 등 로봇 사업 확대에 나서고 있다. 손 회장은 주주총회에서 "이미 공장에서 로봇 양산을 시작했다"고 밝혔다.

로봇이 실제로 움직이기 위해서는 AI 모델뿐 아니라 반도체와 데이터센터, 통신 인프라가 필요하다. SBG가 오픈AI와 ARM, 로봇 기업, 데이터센터 사업에 동시에 투자하는 이유도 이 때문이다.

개별 사업이 아니라 ASI 시대를 지탱할 산업 생태계를 구축하겠다는 전략이다.

손정의 소프트뱅크그룹(SBG) 회장 겸 CEO가 24일 도쿄에서 열린 연례 주주총회에서 초지성을 가진 초인공지능(ASI) 도래에 대해 설명하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

손 회장은 일본 내 AI 데이터센터 구축 의지도 드러냈다. 통신 자회사 소프트뱅크의 도쿄전력홀딩스 투자 가능성을 언급하며 "일본에 AI 데이터센터를 건설해야 한다"고 말했다.

이 같은 청사진을 바탕으로 SBG는 2040년 순자산가치(NAV)를 현재 약 74조엔에서 1000조엔으로 확대하겠다는 목표를 제시했다. 이는 과거 제시했던 200조엔 목표의 5배에 달하는 규모다.

다만 시장은 여전히 신중한 시각을 유지하고 있다. SBG의 시가총액은 약 37조엔으로 회사가 제시한 순자산가치의 절반 수준에 머물고 있다. 오픈AI가 생성형 AI 경쟁에서 우위를 유지할 수 있을지, ARM이 AI 반도체 시장에서 영향력을 확대할 수 있을지에 대한 불확실성이 반영된 결과다.

그럼에도 손 회장은 AI가 인류 역사를 바꿀 것이라는 확신을 굽히지 않았다. 인터넷 혁명과 스마트폰 혁명에 이어 초인공지능 혁명이 다가오고 있으며, SBG가 그 중심에 서겠다는 것이 그의 구상이다.

goldendog@newspim.com