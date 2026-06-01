소프트뱅크그룹, 프랑스에 유럽 최대 AI 데이터센터 건설

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 소프트뱅크그룹(SBG)이 프랑스에 최대 132조 원을 투자해 인공지능(AI) 데이터센터를 건설한다고 1일 니혼게이자이신문이 보도했다.

전력 수용 규모를 나타내는 총 수전 용량은 5기가와트(GW)에 달해 유럽 최대 규모의 데이터센터가 될 전망이다. AI에 필요한 연산 자원을 미국뿐 아니라 유럽으로 확대하려는 전략으로 풀이된다.

데이터센터 등 AI 연산 인프라는 현재 미국에 집중돼 있다. SBG 역시 미국 오하이오주에서 약 80조 엔(약 757조 원) 규모의 데이터센터 건설을 추진하고 있다. 미국에 비해 뒤처진 유럽은 AI 인프라 구축을 서두르고 있으며, SBG도 사업이 미국에 과도하게 집중되는 위험을 분산하려는 의도가 엿보인다.

손정의 SBG 회장 겸 사장은 프랑스 정부가 6월 1일 개최하는 투자 유치 행사인 '추즈 프랑스(Choose France)'에서 투자 계획을 발표할 예정이다. 이는 3월 말부터 4월 초까지 일본을 방문했던 에마뉘에 마크롱 프랑스 대통령이 SBG에 투자를 요청한 데 따른 것이다.

새로 건설되는 데이터센터는 SBG의 첫 유럽 AI 거점이 된다. 우선 향후 5년간 450억 유로(약 80조 원)를 투자해 프랑스 북부 오드프랑스 지역의 덩케르크와 보스켈 등에 총 수전 용량 3GW가 넘는 데이터센터를 조성한다. 프랑스뿐 아니라 인접 국가에도 AI 연산 자원을 제공할 계획이다.

최종 투자 규모는 750억 유로에 이를 것으로 예상된다. SBG는 프로젝트를 총괄하는 역할을 맡고 직접 투자 비중은 일부에 그칠 전망이다. 데이터센터에 필요한 서버와 AI 반도체는 고객인 클라우드 사업자 등이 반입한다. SBG는 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 사업 금융을 활용해 자금을 조달할 예정이다.

SBG는 데이터센터 관련 공급망도 구축한다. 프랑스 전기·에너지 관리 기업 슈나이더 일렉트릭과 협력해 덩케르크에 데이터센터용 전력 설비 공장을 신설할 계획이다. 자체적으로 설비 생산까지 담당해 데이터센터 건설 속도를 높이겠다는 구상이다.

프랑스 정부는 2025년 2월 'AI 국가 전략'을 발표하고 민간과 정부를 합쳐 1000억 유로 이상을 AI 분야에 투자하겠다고 밝혔다. 또한 인도 등 글로벌 사우스와 협력해 미국·중국과는 다른 'AI 제3극'을 구축하려는 움직임을 강화하고 있다.

미국 빅테크 기업들도 프랑스를 유망한 투자처로 보고 있다. 아마존웹서비스(AWS)는 2026~2028년 AI 인프라 구축 등에 150억 유로 이상을 투자할 계획이며, 마이크로소프트도 AI 관련 분야에 40억 유로를 투자하겠다고 발표했다.

손정의 소트프뱅크그룹 회장 [사진=로이터 뉴스핌]

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