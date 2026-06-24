질병청 "미세먼지 심하면 피부 건선 발생 위험 증가"

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전국 성인 840만명 대상…아시아 최대 규모

초미세먼지 농도 10㎍/㎥↑ 건선 발생 19% ↑

미세먼지 농도 10㎍/㎥↑ 건성 발생 27% 상승

60세 미만·흡연 경험자 등 상대적으로 위험 커

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 미세먼지 노출이 심할수록 대표적인 만성 염증성 피부질환인 건선 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원은 24일 미세먼지 노출이 건선의 발생·악화 위험 증가와 관련이 있다고 밝혔다.

이번 연구는 국민건강보험공단 자료를 활용해 전국 단위 성인 약 840만명을 대상으로 수행됐다. 아시아 인구 기반의 최대 규모 연구다.

[자료=질병관리청]

건선은 전 세계 인구의 약 2~3%가 앓고 있는 만성 염증성 피부질환이다. 유전적 요인뿐만 아니라 생활환경, 면역반응, 대기오염 등 다양한 환경적 요인이 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

분석 결과, 장기간 미세먼지에 노출될수록 건선 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다. 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 10마이크로그램 퍼세제곱미터(㎍/㎥) 증가할 때 건선 발생 위험은 약 19% 늘었다. 미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때는 건선 발생 위험이 약 27% 늘었다.

이미 건선을 앓고 있는 환자는 단기간 미세먼지 농도가 높아질 경우 증상 악화 위험이 늘었다. 평균 초미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 건선 악화 위험은 약 3% 증가했다. 미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때는 악화 위험이 약 1% 늘었다. 특히 60세 미만, 도시 거주자, 흡연 경험자, 의료 급여 수급자, 알레르기 질환 동반자 등에서 초미세먼지 노출과 건선 발생 간 관련성이 상대적으로 크게 나타났다.

이번 연구는 미세먼지가 호흡기 질환뿐만 아니라 건선과 같은 만성 피부질환의 발생과 악화에 영향을 줄 수 있다는 것을 보여줬다. 연구 결과는 향후 미세먼지 건강 영향 평가와 만성질환 예방·관리 정책의 과학적 근거로 활용될 것으로 기대된다.

김원호 만성질환융복합연구부장은 "이번 연구는 미세먼지 노출 저감이 피부질환 예방·관리 측면에서도 중요하다는 점을 시사한다"며 "미세먼지 농도가 높은 날 건선 환자, 알레르기 질환자 등 취약계층은 외출 후 세안과 보습 등 피부 관리를 철저히 하고 증상이 악화될 경우 의료기관을 방문하는 등 건강관리에 유의할 필요가 있다"고 설명했다.

김 연구부장은 "앞으로도 미세먼지 등 환경 요인이 만성질환에 미치는 영향을 지속적으로 연구할 것"이라며 "국민 건강 보호를 위한 과학적 근거를 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

sdk1991@newspim.com