질병청 "에볼라 국내 유입·전파 없어…종합위험도 낮다"

콩고민주공화국 의심 환자 900명 넘어

WHO, 콩고민주공화국 위험도 '상향'

"직접 접촉 시 감염…세계 위험도 낮아"

"국내 의심 환자·감염 시 위험도 상향"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 콩고민주공화국 등에서 에볼라바이러스병 의심·확진 사례가 증가하는 가운데 질병관리청이 "현재까지 국내 유입이나 전파 근거가 확인되지 않는다"며 "국내종합위험도는 낮은 상태"라고 설명했다.

질병청은 26일 정례브리핑에서 에볼라바이러스병 유행과 관련해 이같이 밝혔다.

에볼라바이러스병은 에볼라바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환이다. 제1급감염병으로 발열, 식욕부진, 무력감, 허약감이 주된 증상으로 나타난다. 유행지역에서 에볼라바이러스에 감염된 과일박쥐, 원숭이 등과 직접 접촉하거나 에볼라 환자의 혈액, 체액 등과의 접촉을 통해 감염된다. 치명률은 25%~90%다.

세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 지난 24일 기준 콩고민주공화국의 이투리 주, 북키부 주, 남키부 주에서 900명 이상의 의심 사례가 발생했다. 우간다의 캄팔라에서는 확진자가 5명으로 이 중 1명은 사망했다. WHO 긴급위원회는 지난 22일 콩고민주공화국 내의 위험도를 '높음'에서 '매우 높음'으로 상향하고 우간다 위험도도 '높음'으로 평가했다.

세계 위험도가 높은 가운데 국내 위험도와 관련해 고재영 질병청 대변인은 "WHO가 콩고민주공화국에 대한 위험도를 상향했지만 전 세계 위험도는 낮은 수준"이라며 "이는 에볼라 바이러스 특징 때문"이라고 했다.

고 대변인은 "에볼라 바이러스는 다른 호흡기 감염병과 같이 비말이나 호흡기를 통한 전파가 아니라 혈액이나 체액을 직접 접촉했을 때 제한적으로 유행된다"며 "다만 우리나라에서 향후 국내 입국자 중 의심이나 확진 사례가 발생할 수 있는 상황을 배제할 수는 없다"고 설명했다.

민유정 신종감염병대응과장은 "현재까지 국내 유입이나 전파 근거가 확인되지 않고 있다"며 "국내종합위험도는 낮다"고 추가 설명했다. 민 과장은 "향후 국내 입국자 중에서 의심 환자나 확진 사례가 발생하거나 발생지역 외 확진 사례가 발생하는 등 상황이 변동될 경우 국내종합위험도 상향을 검토할 예정"이라고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com