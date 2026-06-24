[내일날씨] 오후부터 전국 곳곳 소나기…서울 최대 40mm

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서울·인천·경기 5~40mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 25일은 중부지방을 비롯한 전국 곳곳에 오후부터 소나기가 내리겠다.

24일 기상청에 따르면 오는 25일 전국은 가끔 구름많겠으나 경상권과 제주도는 대체로 흐리겠다. 오후부터 중부지방과 전북, 전남 북부, 경상권에 소나기가 올 전망이다.

요란한 비가 내리고 있는 서울 서초구 서초동 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~60㎜, 강원동해안 5~30㎜다. 대전·세종·충남내륙과 충북은 5~40㎜, 전북은 5~40㎜, 전남북부은 5~30㎜다. 경상권은 경북북부에 5~60㎜, 대구·경북은 5~40㎜, 울산·경남 내륙은 5~30㎜의 비가 내리겠다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲울산 20도 ▲제주 20도다.

최고기온은 ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 25도 ▲강릉 22도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 28도 ▲대구 25도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com