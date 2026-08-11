김용, 정청래 '정권은 짧다' 발언 재소환…"李대통령에게 한 경고인가"

AI 핵심 요약beta
- 김용 민주당 최고위원 후보가 11일 정청래 발언을 문제 삼았다.
- 김 후보는 이 발언이 이재명 정부 압박이라고 직격했다.
- 그는 이재명 정부를 지킬 동반자 지도부를 강조했다.
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"지도부 입성해 李대통령 외롭지 않게 하겠다"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김용 더불어민주당 최고위원 후보가 정청래 당대표 후보의 '국민은 영원하고 정권은 짧다'는 과거 발언을 거론하며 "이재명 대통령에게 한 말이냐"고 직격했다. 대표적 친명(친이재명) 후보인 김 후보는 해당 발언이 이재명 정부에 대한 압박이라고 지적하며 정 후보와 대립각을 세웠다.
김 후보는 11일 자신의 페이스북을 통해 "이번 전당대회는 단순히 지도부 몇 명을 바꾸는 선거가 아니다"라며 "국민과 당원이 피땀 흘려 세운 이재명 정부를 끝까지 지키고 성공시킬 진짜 '동반자 지도부'를 만드는 선거"라고 밝혔다.
이어 "얼마 전 정청래 전 대표의 입에서 나온 '국민은 영원하고 정권은 짧다'는 발언을 기억하느냐"며 "'정권은 짧다'는 본래 야당이 폭주하는 정권을 향해 던지는 경고의 언어"라고 날을 세웠다.
그러면서 김 후보는 "당을 이끌던 대표의 입에서 우리가 피땀 흘려 만들어낸 이재명 정부를 향해 이런 압박과 경고로 읽힐 수 있는 발언이 나오는 현실을 최고위원이 될 제가 어떻게 그냥 넘어갈 수 있겠느냐"고 주장했다.
또 "정 전 대표가 국정 성과를 뒷받침할 생각 대신 대통령을 향해 경고성 발언을 던지며 개인의 정치적 입지만 챙기려 할 때, 그 피해는 오롯이 이재명 정부와 우리 당원들에게 돌아간다"고 비판했다.
계속해서 김 후보는 정 후보를 겨냥해 "지도부에 들어가 정 전 대표 시절부터 이어져 온 대통령과의 대립 구도를 끊어내고, 이재명 정부의 국정 철학을 완수할 수 있도록 가장 가까운 곳에서 강력하게 뒷받침하겠다"고 강조했다.
아울러 "민주당 지도부에는 특정 개인의 정치적 셈법에 휘둘리는 사람이 아니라 이 대통령을 외롭게 만들지 않고 당원의 목소리로 중심을 잡을 단단한 최고위원이 필요하다"고 지지를 호소했다.
seo00@newspim.com