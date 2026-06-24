마지막 호소 나선 홈플러스 노사 "파산 막아달라"…정부 지원 촉구

"이달까지 2000억 확보 못하면 파산 우려"

"메리츠도 긴급 운영자금 지원 나서야"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 민주노총 홈플러스일반노조와 홈플러스는 24일 공동성명서를 발표하고 정부와 채권단에 회생 지원을 요청했다.

노조와 회사는 성명서를 통해 지난해 3월 회생절차 개시 이후 점포 축소와 슈퍼사업부문 분할 매각 등 자구 노력을 이어왔지만 현재 운영자금이 고갈돼 정상적인 운영이 어려운 상황이라고 밝혔다. 이어 법원이 정한 기한인 오는 30일까지 긴급 운영자금이 확보되지 않을 경우 파산을 피하기 어려운 상황이라며 정부가 회생을 위한 2000억원 규모의 긴급 운영자금 대출이 이뤄질 수 있도록 적극 나서달라고 촉구했다.

[로고=홈플러스]

노사 측은 "매일 100만명이 찾는 국민 생활 기반 시설인 홈플러스의 파산을 막아야 한다"며 "회생을 위한 긴급 운영자금 지원이 필요하다"고 주장했다. 또 "대주주인 MBK파트너스가 1000억원 규모의 연대보증 제공 의사를 밝힌 만큼 최대 채권자인 메리츠금융그룹도 2000억원 규모의 긴급 운영자금 지원에 나서야 한다"고 요구했다.

노사 측은 홈플러스가 파산할 경우 약 10만명에 달하는 직·간접 고용 인력이 일자리를 잃고 수천 개 협력업체와 입점업체가 피해를 입게 될 것이라고 우려했다.

아울러 "메리츠금융그룹은 홈플러스 파산 시 담보권 행사 등을 통해 대출 원리금 전액과 약 5000억원 규모의 이자 수익을 회수할 수 있다"며 "향후 수익 가운데 일부를 운영자금으로 지원해 수많은 일자리와 서민들의 생존권을 지킬 수 있도록 해야 한다"고 주장했다.

이종성 민주노총 홈플러스일반노조 위원장은 "현재 홈플러스는 부채가 자본을 잠식한 상태가 아니며 회생 절차를 연장해 시간을 갖고 질서 있게 자산 정리가 이뤄진다면 부채 변제는 물론 회생도 가능하다"며 "10만 서민의 생존권이 걸린 홈플러스의 파산만은 막아달라"고 말했다.

sykim@newspim.com