SK브로드밴드, AI로 네트워크 품질 관리 자동화

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사내 플랫폼으로 600개 AI 앱 개발…30개 에이전트 현장 적용

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드가 구성원 누구나 인공지능(AI) 에이전트를 만들고 업무에 투입할 수 있는 환경을 구축하며 네트워크 품질 관리를 혁신하고 있다

SK브로드밴드는 지난 2월 네트워크 조직과 AT·DT 센터가 협력해 '플레이그라운드'라는 개발 플랫폼을 구축했다.

SK브로드밴드가 구성원 누구나 인공지능(AI) 에이전트를 만들고 업무에 투입할 수 있는 환경을 구축하며 네트워크 품질 관리를 혁신하고 있다 [사진= SK브로드밴드]

이 플랫폼은 네트워크 데이터 분석과 코딩 지원 기능을 제공해 개발 환경 구축 시간을 기존 2개월 이상에서 5분으로 단축했다.

구성원들은 네트워크 장비·품질·트래픽 데이터와 고객경험지표(CEI) 등 사내 데이터를 즉시 활용할 수 있다.

현재 플레이그라운드를 통해 약 600개의 AI 앱이 개발·운영 중이며 이 중 30여 개의 AI 에이전트가 현장에 적용됐다.

대표 사례는 AI 관제·진단 에이전트 'C-One'이다. C-One은 고객경험지표를 기반으로 유선 네트워크의 이상 징후를 자동으로 탐지하고 원인과 점검 우선순위를 식별한다.

담당자는 대시보드에서 지역별 인터넷 품질 평균 점수와 장애 신고 건수를 확인할 수 있으며 특정 건물을 선택해 AI 분석을 실행하면 품질 점수 변화와 광 신호 세기 등을 종합 분석해 문제 구간을 파악할 수 있다.

SK브로드밴드는 전국에 배치된 서버가 가입자 단말에 신호를 보내 와이파이와 초고속 단말의 품질을 실시간으로 측정하는 시스템도 운영 중이다. 품질이 낮은 단말을 자동으로 선별한 뒤 AI가 고장 이력과 시간대별 패턴을 분석해 진단부터 조치까지 제시한다.

성진수 SK브로드밴드 네트워크센터장은 "구성원 스스로 AI 에이전트를 만들고 현장에 적용하면서 일하는 방식이 근본적으로 바뀌고 있다"며 "AI 개발 문화를 더욱 확산해 네트워크 품질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com