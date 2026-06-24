'법조계 원로' 정기승 전 대법관 별세…향년 97세

AI 핵심 요약beta
- 보수성향 법조계 원로 정기승 전 대법관이 24일 별세했다
- 정 전 대법관은 1985년 대법관에 올랐으나 88년 대법원장 취임이 국회 부결로 무산됐다
- 정 전 대법관은 변호사로 활동하며 보수 시민운동에 참여했고 발인은 26일 오전 8시30분이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1988년 대법원장 후보 임명동의안 부결
'헌변' 초대 회장…朴 탄핵심판 대리인단 활동
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 보수 성향 법조계 원로인 정기승 전 대법관이 24일 별세했다. 향년 97세.
고인은 1956년 제8회 고등고시 사법과에 합격한 뒤 대전지법 홍성지원장, 대법원 재판연구관, 서울고법 부장판사, 서울형사지방법원장 등을 거쳐 1985년 대법관에 임명됐다.
1988년에는 2차 사법파동으로 사퇴한 김용철 전 대법원장의 후임으로 지명됐으나, 당시 국회가 임명동의안을 부결시키면서 대법원장 취임이 무산됐다. 이는 국회가 대법원장 후보자 임명동의안을 부결한 첫 사례로 기록됐다.
이후 변호사로 활동하며 보수 성향 시민·사회운동에도 참여했다. 1998년 보수 성향 법조인 단체인 헌법을 생각하는 변호사 모임 초대 회장을 맡았고, 2000년에는 자유시민연대 공동의장을 지냈다.
2017년에는 박근혜 전 대통령 탄핵심판의 절차적 문제를 지적하는 신문 광고에 참여했으며, 이후 탄핵심판 사건 대리인단으로 활동했다.
유족으로는 아들 정재환 씨와 사위 유태우·정무성 씨 등이 있다. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 14호실에 마련됐으며, 발인은 26일 오전 8시 30분이다. 장지는 시안 가족추모공원이다.
yek105@newspim.com