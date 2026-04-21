행안부, 사회연대경제 혁신모델 17곳 선정…국비 85억 투입

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 폐자재와 빈집 등 지역의 유휴 자원이 주민 참여와 협력을 통해 새로운 경제 자산으로 탈바꿈한다.

행정안전부는 20일 지역사회 문제를 창의적으로 해결하고 자생적 경제 생태계를 구축하기 위한 2026년 '사회연대경제 혁신모델 발굴·확산 사업' 대상지로 전국 17개 지방정부를 최종 선정했다고 밝혔다. 정부는 총 85억 원의 국비를 투입해 사업을 지원한다.

'사회연대경제'는 이윤 중심이 아닌 지역과 공동체의 가치를 우선하며 협력과 연대를 통해 문제를 해결하는 경제 방식으로, 유엔(UN)과 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구에서도 활성화를 권고하고 있다.

[자료=행안부]

이번 사업은 이러한 사회연대경제 모델을 기반으로 지역 문제를 해결하는 혁신 사례를 발굴하고, 이를 지역경제의 새로운 축으로 정착시키는 데 목적이 있다. 선정된 지방정부는 국비 5억 원과 지방비 5억 원을 매칭해 총 10억 원 규모로 사업을 추진하며, 최대 3년간 단계적으로 지원을 받는다.

사업 유형은 ▲공공서비스 혁신형 ▲지역순환경제 구축형 ▲생활서비스 제공형 ▲지역활성화 선도형 등으로 나뉜다.

충남 아산시는 로컬푸드와 돌봄 서비스를 결합한 '어르신 통합급식 모델'을 통해 공공서비스 혁신을 추진한다. 대구와 경기 광명은 자원이 지역 내에서 순환되는 경제 구조를 구축하고, 대전 중구와 충북 청주는 건축 폐자재와 폐플라스틱을 활용한 순환 제조 생태계를 조성한다.

생활 밀착형 서비스도 눈에 띈다. 경기도는 태양광 수익을 돌봄 재원으로 활용하는 '민간 주도 햇빛돌봄 융합모델'을, 전남 영암군은 빈집을 활용한 마을 단위 돌봄체계를 구축한다.

지역 활성화 모델도 다양하다. 강원 평창은 폐교를 활용한 청년 로컬기획자 육성에 나서고, 전북 남원은 빈집을 숙박 공간으로 재생한 '월매스테이'를 추진한다. 인천 강화, 경북 경주, 경북 영주 등은 원도심을 하나의 '마을호텔' 형태로 재구성해 지역 브랜드 가치를 높일 계획이다.

이 외에도 전북 김제는 전통시장 활성화 모델을, 경남 밀양은 관광·마을 연계 웰니스 경제권을 구축하는 등 지역 맞춤형 사업이 추진된다. 경북 영천은 타 지역 우수 모델을 도입하는 '꺾꽂이 방식'으로 고령화 농촌에 적합한 자립형 돌봄 모델을 실험한다.

특히 선정된 17곳 중 10곳이 인구감소지역으로, 지방소멸 대응에도 긍정적인 효과가 기대된다.

행정안전부는 전문가 자문단 운영과 현장 컨설팅, 성과 공유 등을 통해 사업을 지원하고, 우수 사례는 전국으로 확산할 계획이다.

이방무 사회연대경제국장은 "이번에 선정된 17개의 혁신모델은 지역사회가서로 연대하고 협력하여 지역의 문제를 창의적으로 해결해가는 사회연대경제의 진면목을 보여주는 이정표가 될 것"이라며 "각 지역의 고유한 자산에 사회연대경제의 혁신성을 더해 구축하는 자생적 생태계는 지방소멸 위기를 극복하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 핵심동력이 될 것"이라고 밝혔다.

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