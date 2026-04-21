LG전자, 伊 밀라노서 역대 최대 규모 빌트인 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 20일 밀라노 디자인 위크에서 최대 규모 빌트인 라인업을 공개했다.
- SKS 브랜드 리브랜딩과 AI 코어테크를 앞세워 유럽 시장 공략을 강화한다.
- 840㎡ 전시관에 제품 20% 늘리고 체험 프로그램도 운영한다.
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초프리미엄 SKS 앞세워 유럽 주방가전 공략 속도
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 유럽 디자인의 중심지인 이탈리아 밀라노에서 역대 최대 규모의 빌트인 라인업을 공개하며 현지 주방가전 시장 공략에 속도를 낸다. 초프리미엄 브랜드 리브랜딩과 인공지능(AI) 기술력을 앞세워 유럽 내 영향력을 확대한다는 전략이다.
LG전자는 20일부터 26일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 전시회 '밀라노 디자인 위크 2026'의 주방 박람회 '유로쿠치나'에 참가한다고 21일 밝혔다.
LG전자는 이번 전시에서 2024년 대비 약 2배 확대된 840㎡ 규모의 전시관을 마련했다. 전시 제품 수도 이전보다 약 20% 늘렸다. 초프리미엄 빌트인 브랜드 'SKS'와 유럽 전용 'LG 빌트인'을 포함해 강화된 라인업을 선보인다. 특히 '시그니처 키친 스위트'를 리브랜딩한 'SKS'를 유럽 시장에 본격적으로 알리는 데 집중한다.
전시관은 디자이너 듀오 '감 프라테시'와 협업해 '다양한 삶의 조각으로 완성한 공간'을 주제로 구성했다. 주방을 조리 공간을 넘어 휴식과 사교가 이뤄지는 장소로 제안한 것이 특징이다.
제품에는 핵심 부품 기술력에 AI를 결합한 'AI 코어테크'를 적용했다. 식기세척기는 오염도를 분석해 물 온도와 세제량 등을 자동 조절하는 'AI 센스클린' 기능을 갖췄다. 오븐은 내부 카메라로 식재료를 인식해 메뉴를 추천하는 '고메 AI' 기능을 탑재해 사용 편의성을 높였다.
전시장 외에 밀라노 시내 전역에서 열리는 장외 전시 '푸오리살로네'에도 참여한다. 시내에 운영 중인 SKS 쇼룸에서 이탈리아 주방 브랜드 '쉬피니'와 협업한 모델을 소개하며 초프리미엄 빌트인 가전의 디자인 철학을 공유할 계획이다.
현장에서는 관람객을 위한 체험 프로그램도 운영한다. 유명 셰프의 쿠킹쇼와 와인셀러를 활용한 테이스팅 프로그램 등을 통해 종합 주방 솔루션을 직접 경험할 수 있도록 했다.
백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "유럽 고객의 라이프스타일과 주방 문화에 최적화된 프리미엄 빌트인 제품을 앞세워 고객 선택의 폭을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com