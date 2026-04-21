투어스, 타이틀곡 '널 따라가'…직진 로맨스 예고

AI 핵심 요약beta
- 투어스가 20일 미니 5집 '노 트래지디' 트랙리스트를 공개했다.
- 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'를 비롯해 총 6곡을 수록한다.
- 22일 하이라이트 메들리 등 순차 공개 후 27일 음원과 MV를 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 새 앨범 '노 트래지디(NO TRAGEDY)'로 한층 과감해진 사랑을 노래한다.
투어스의 새 앨범 타이틀곡은 '널 따라가 (You, You)'이다. 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 숨김없이 고백하는 '청량 로맨스송'이라고 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 설명했다.
투어스는 지난 20일 오후 10시 팀 공식 SNS에 미니 5집 '노 트래지디' 트랙리스트를 게재했다. 이에 따르면 신보에는 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'를 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', '와이 유 쏘 배드?(Why You So Bad?)', '겟 잇 나우(Get It Now)', '파이어 이스케이프(Fire Escape)', '백 투 스트레인저스(Back To Strangers)' 총 6곡이 수록된다.
주체적인 사랑을 완성해 가는 투어사의 '직진 로맨스'가 예고됐다. 특히 여섯 멤버는 '널 따라가 (You, You)'를 통해 저돌적인 면모를 드러낸다. 경쾌한 팀 컬러는 유지하면서도 한층 선명해진 이들의 고농축 에너지가 기대된다. 도훈이 이 곡의 작사에 참여해 투어스만의 감성을 녹였다. 영재, 한진, 지훈도 각 수록곡 작사 크레디트에 이름을 올려 진정성을 더했다.
첫 번째 트랙 '너의 모든 가능성이 되어 줄게'는 상대가 원하는 어떤 모습이든 되어 주겠다는 자신감으로 가득 찬 곡이다. '와이 유 쏘 뱌드?'는 운명에 지지 않고 사랑을 쟁취하겠다는 다짐을, '겟 잇 나우'는 다른 이들의 시선에서 벗어나 둘만의 세상을 즐기자는 도발을, '파이어 이스케이프'는 비극 속 구원이 되어준 너를 향한 확신을, '백 투 스트레인저스'는 처음으로 돌아가도 결국 너를 선택할 것이라는 결심을 전한다.
투어스는 트랙리스트에 이어 오는 22일 하이라이트 메들리, 23~24일 오피셜 티저 두 편을 순차적으로 공개할 예정이다. 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 27일 오후 6시 베일을 벗는다. 이들의 미니 5집 '노 트래지디'는 지난 17일 기준 선주문량 102만 2807장을 기록하며 밀리언셀러 청신호를 켰다. 미니 4집 타이틀곡 '오버드라이브'로 '앙탈 챌린지' 열풍을 일으킨 투어스의 성장세가 돋보인다.
moonddo00@newspim.com