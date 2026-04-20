투어스, '노 트래지디' 컴백 전 102만장 돌파…'밀리언셀러' 예약

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 컴백을 일주일 앞둔 그룹 투어스가 선주문량 100만장을 넘어서며 단숨에 '밀리언셀러' 등극을 예고했다.

20일 음반 유통사 YG플러스와 유니버설 레코드에 따르면 투어스의 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)' 선주문량이 지난 17일 기준 총 102만 2807장으로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스. [사진=플레디스엔터테인먼트] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

이들의 전작인 미니 4집 '플레이 하드(play hard)'의 최종 선주문량(64만 8182장)을 훌쩍 넘긴 숫자다. 앨범 발매일까지 아직 일주일가량 남은 만큼, 눈에 띄는 투어스의 상승세가 기대된다.

투어스는 그간 계단식 성장을 이어왔다. 데뷔 앨범 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 약 26만장으로 시작해 미니 2집(약 51만장), 미니 3집(약 56만장), 미니 4집(약 64만장)을 거치며 꾸준히 내실을 다졌다. '보이후드 팝(Boyhood Pop)'이라 불리는 독보적인 음악색과 탄탄한 실력을 바탕으로 매 활동 글로벌 영향력을 확장했다.

특히 지난해 10월 발매된 미니 4집 타이틀곡 '오버드라이브(OVERDRIVE)'의 '앙탈 챌린지'가 뜨거운 반향을 일으키며 팀의 성장세에 화력을 더했다. 챌린지 열풍이 음원 차트 장기 흥행으로 이어졌고, 투어스는 대중성과 팬덤을 모두 잡으며 '요즘 핫한 그룹'으로 떠올랐다.

외신도 이들을 주목하고 있다. 투어스는 최근 미국 음악 매체 롤링스톤이 뽑은 올해의 '퓨처 25(혁신적인 아이디어로 음악 산업의 변화를 선도할 기대주)'에 유일한 K-팝 아티스트로 이름을 올렸고, 오는 8월 열리는 일본 최대 음악 축제 '서머 소닉 2026'에도 초청받았다.

한편 미니 5집 '노 트래지디'는 운명에 맞서 사랑을 쟁취하겠다는 투어스의 의지가 가득 담긴 앨범으로, 오는 27일 오후 6시 발매된다. 청춘 에너지가 가득한 이들의 청량 로맨스에 기대가 모인다.

moonddo00@newspim.com