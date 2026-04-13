투어스, '노 트래지디' 이색 프로모션…운세 콘셉트 눈길

AI 핵심 요약beta
- 그룹 투어스가 13일 '오늘의 운세' 콘셉트 트랙 샘플러로 컴백 기대감을 높였다.
- 13일부터 19일까지 매일 하나씩 총 7편의 샘플러가 공개되며 팬들에게 특별한 재미를 선사할 예정이다.
- 27일 발매되는 미니 5집 '노 트래지디'는 운명을 거슬러 사랑을 완성하겠다는 포부가 담겨있다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 '오늘의 운세' 콘셉트를 접목한 이색 트랙 샘플러로 컴백 기대감을 끌어올렸다.
투어스는 오늘(13일) 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)' 트랙 샘플러 신유 편을 게재했다. '오늘의 운세' 콘셉트로 제작된 트랙 샘플러는 13일부터 19일까지 매일 하나씩 총 7편이 공개된다. 플레디스 엔터테인먼트는 "매일 아침 운세를 확인하듯 TWS의 신보 프로모션을 즐길 수 있도록 기획해 팬들에게 특별한 재미를 선사할 예정"이라고 설명했다.
트랙 샘플러 영상 속 신유는 경쾌한 업템포 비트에 맞춰 자신에게 주어진 개운법을 유쾌하게 수행한다. 그는 "몸을 따뜻하게 유지하세요"라는 '운세 팁(Luck Tips)'을 받고, 매운 음식을 시켜 먹거나 방 안 온도를 높이는 등 조언을 충실히 따르는 귀여운 행동으로 미소를 자아낸다.
미션을 완수한 뒤 뿌듯해하는 표정과 대조되는 성숙한 비주얼도 인상적이다. 깊은 눈빛을 발산하며 앞머리를 쓸어 넘기거나 넥타이를 정돈하는 신유의 모습에서 이전보다 한층 단단하고 여유로워진 그만의 분위기가 고스란히 느껴진다.
오는 27일 발매되는 투어스 미니 5집 '노 트래지디'에는 운명을 거슬러 사랑을 완성하겠다는 투어스의 당찬 포부가 담긴다. 앞서 사랑을 대하는 서툴지만 풋풋한 감정을 그린 오피셜 포토 2종과 위기에 직면한 멤버들을 비춘 트레일러 영상이 베일을 벗어 신보에 대한 팬들의 궁금증이 치솟았다.
한편 투어스는 13일 미니 5집 컴팩트 버전의 오피셜 포토 '허쉬(HUSH)'를 공개하며 프로모션을 이어간다. 내일(14일) 두 번째 '오늘의 운세'도 팬들 곁을 찾는다.
moonddo00@newspim.com