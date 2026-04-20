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뉴욕증시 개장 전 특징주...마벨·에너지주↑ VS 항공·암호화폐·크루즈 관련주↓

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AI 핵심 요약

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  • 20일 뉴욕 증시 선물 시장에서 미·이란 긴장과 유가 급등으로 주가 엇갈렸다.
  • 에너지주는 유가 상승에 강세를 보였고 AI반도체 마벨은 7% 급등했다.
  • 항공·크루즈·암호화폐주는 약세를 나타냈고 바이오 컴퍼스 패스웨이는 25% 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 미국과 이란 간 긴장 재고조와 국제유가 급등 영향으로 업종별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

에너지주는 유가 상승에 힘입어 강세를 보인 반면, 항공·크루즈·암호화폐 관련주는 투자심리 위축과 비용 부담 우려로 약세를 나타냈다. 인공지능(AI) 반도체와 바이오 관련 종목은 개별 호재에 힘입어 급등했다.

마벨의 커스텀 XPU [사진=업체 홈페이지]

▷ 상승 종목

◆ 마벨 테크놀로지(MRVL)

마벨 테크놀로지는 알파벳의 구글(GOOGL)과 신규 AI 칩 2종 개발을 논의 중이라는 보도 이후 개장 전 거래에서 주가가 7% 넘게 급등했다.

디인포메이션은 구글이 AI 모델을 보다 효율적으로 구동하기 위해 마벨과 협의 중이라고 전했다.

반면 최근 구글의 차세대 AI 칩 생산 계약을 따낸 브로드컴(AVGO)은 같은 보도 이후 1.5% 가까이 하락했다.

◆ 톱빌드(BLD)

단열재 설치 및 유통업체 톱빌드는 QXO(QXO)가 회사를 170억달러에 인수하기로 발표하면서 주가가 17% 이상 급등했다. QXO는 이번 인수를 통해 더 높은 마진 구조를 갖춘 사업을 구축하고, 즉각적인 실적 개선 효과를 기대할 수 있다고 밝혔다.

◆ 에너지주

국제유가 급등에 따라 에너지 관련 종목들이 일제히 상승했다.

APA(APA), 코테라 에너지(CTRA), 코노코필립스(COP)는 각각 2% 이상 올랐고, EOG리소시스(EOG)와 데번 에너지(DVN)는 1.5% 이상 상승했다.

셰브론(CVX)과 엑손모빌(XOM)도 각각 1% 안팎의 상승세를 나타냈다.

◆ 컴퍼스 패스웨이(CMPS)

바이오 기업 컴퍼스 패스웨이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 환각제 기반 치료제 심사 절차를 가속화하는 행정명령에 서명한 뒤 주가가 25% 가까이 급등했다.

회사는 난치성 우울증과 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료를 위한 환각제 기반 신약을 개발 중이다.

▷ 하락 종목

◆ 항공주

항공주는 미국과 이란 간 긴장 재확산으로 에너지 가격이 상승하고 소비자 여행 수요가 위축될 수 있다는 우려에 약세를 보였다.

아메리칸항공(AAL), 델타항공(DAL), 유나이티드항공(UAL)은 모두 장 전 거래에서 2% 이상 하락했고, 제트블루(JBLU)는 1.2% 내렸다.

◆ AST 스페이스모바일(ASTS)

위성통신 기업 AST 스페이스모바일은 주말 발사된 위성이 잘못된 궤도에 진입했다는 소식에 주가가 15% 급락했다.

회사는 해당 위성 비용이 보험으로 보전될 것으로 예상되며, 2026년에도 1~2개월마다 궤도 발사를 계속 진행할 계획이라고 밝혔다.

◆ 암호화폐 관련주

주말 동안 비트코인 가격이 4% 이상 하락한 영향으로 암호화폐 관련주도 약세를 보였다.

비트코인은 이후 일부 낙폭을 회복해 다시 7만5000달러를 웃돌았지만, 로빈후드(HOOD)와 코인베이스(COIN)는 각각 2% 이상 하락했다.

비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)도 2.5% 가까이 내렸다.

◆ 크루즈주

연료비 상승과 소비 둔화 우려로 크루즈 관련 종목도 하락했다. 카니발(CCL), 노르웨이지안 크루즈라인(NCLH), 로열 캐리비안(RCL)은 모두 2.5% 이상 밀렸다.

◆ 뉴몬트(NEM)·프리포트맥모란(FCX)

달러 강세와 유가 상승에 따른 경기 둔화 우려로 금과 구리 가격이 하락하면서 금속 관련주도 약세를 나타냈다.

금 가격이 1.5% 가까이 하락하면서 금광업체 뉴몬트(NEM)는 2% 내렸고, 구리 가격도 1.5% 이상 하락하면서 프리포트맥모란(FCX) 역시 2% 하락했다.
 
koinwon@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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