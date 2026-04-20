포스코, 인도에 600만t 규모 합작제철소 짓는다

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오는 2031년 준공 목표, 총 10조7301억 규모

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 포스코가 인도 1위 철강사 JSW스틸과 함께 인도에 대규모 일관제철소를 건설한다.

포스코는 20일(현지시간) 인도에서 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 이날 밝혔다. 이번 계약은 양사가 각각 50% 지분을 보유하는 동등한 파트너십 구조로 진행된다.

이에 따라 포스코는 약 5조3650억원을 투자한다고 이날 공시했다. 총 10조7301억원 규모로 진행되는 이번 사업의 절반에 해당하는 금액이다.

왼쪽부터 사잔 진달 JSW그룹 회장, 자얀트 아차리야 JSW스틸 사장, 이희근 포스코 사장, 장인화 포스코그룹 회장. [사진=포스코]

이날 열린 체결식에는 장인화 포스코그룹 회장과 사잔 진달 JSW그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아차리야 JSW스틸 최고경영자 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 2024년 10월 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 지난해 7월 주요 조건 합의서(HOA)를 통해 협력 기반을 다져왔다. 이번 계약으로 본격 건설에 진입하게 됐다.

신설 일관제철소는 고로를 기반으로 고부가가치 고급강 생산이 가능한 제선-제강-열연-냉연·도금 공정을 모두 갖춘 조강 600만t 규모의 상하 공정 일관 생산 체제로 건립된다.

제철소는 철광석 광산과 가깝고 물류·전력 등 인프라 활용이 용이한 인도 오디샤주에 들어선다. 착공 후 48개월의 공사를 거쳐 오는 2031년 준공을 목표로 한다.

양사는 포스코의 저탄소 조업 기술과 스마트팩토리 역량, JSW의 재생에너지 인프라를 활용해 일부 전력을 재생에너지로 공급하는 방안도 검토하고 있다. 이를 통해 인도 정부가 세계 최초로 수립한 '그린스틸 분류체계'에 부합하는 저탄소 생산 체계를 구축한다는 계획이다.

포스코는 인도가 빠른 경제 성장과 도시화, 제조업 확대 등으로 철강 소비 증가율이 수년간 10%를 상회하는 등 자동차·가전용 고급강 시장이 확대되고 고부가가치 강재 수요가 늘어난다는 것에 주목했다.

지난 2004년부터 총 4차례에 걸쳐 인도에 상공정 진출을 모색했다. 그러나 합작사 물색, 부지 확보 어려움 등으로 추진이 어려웠다. 이후에도 전기 강판 공장, 자동차용 강판 공장 등 투자를 진행하면서 JSW그룹과도 파트너십을 다져왔다.

지난 2022년에는 포항제철소가 태풍 힌남노 피해로 침수되자 JSW그룹이 열연 공장용으로 제작 중인 설비를 포스코에 내어줬다. 공장 복구를 앞당기는 등 협력을 강화했다.

포스코그룹은 인도 일관제철소 건설과 미국 루이지애나 제철소 지분 투자, 미 클리블랜드 클리프스와의 협력 등 '완결형 현지화 전략'을 통해 글로벌 보호무역주의에 대응한다는 계획이다.

국내에서는 제품 고부가가치화와 함께 인공지능(AI)·로봇 기술을 접목한 인텔리전트 팩토리 전환, 한국형 수소환원제철 개발에 힘쓰고 있다.

이희근 포스코 사장은 "이번 합작 투자를 통해 포스코의 혁신적인 철강 기술력과 JSW그룹의 강력한 현지 경쟁력을 결합해 미래가치 창출은 물론 양국 산업 발전과 경제 성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

자얀트 아챠리아 JSW스틸 사장은 "포스코와의 파트너십은 양사의 비전과 의지를 결집하는 계기가 될 것"이라며 "인도 철강 생태계를 강화하고 국가 산업 가치 사슬을 공고히 하는 중요한 발걸음이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

blue99@newspim.com