장인화 포스코그룹 회장 "철강 넘어 에너지소재…지속성장 기반 구축"

창립 58주년 기념사

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 장인화 포스코그룹 회장이 창립 58주년을 맞아 불확실성이 극대화된 글로벌 환경 속에서 "창업 정신을 바탕으로 위기를 돌파하고 지속 성장 기반을 강화해야 한다"고 강조했다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다. [사진=포스코그룹]

장 회장은 31일 창립기념사를 통해 "강대국 간 패권 경쟁과 보호무역 확산, 자원 무기화 등으로 경영 환경이 유례없이 험난해졌다"며 "한 치 앞도 예측하기 어려운 상황일수록 포스코 정신을 되새겨야 한다"고 밝혔다.

그는 특히 창업 세대가 일관제철소 건설이라는 불가능에 가까운 도전을 성공시킨 점을 언급하며 "담대한 도전과 과업 완수에 대한 책임, 창의에 대한 신념이 지금의 위기를 극복하는 원동력이 돼야 한다"고 강조했다.

올해 경영 방향으로는 '실행력 기반 위기 돌파'를 최우선 과제로 제시했다. 장 회장은 "전 부문에서 계획한 경영 목표를 반드시 달성해야 한다"며 "한계를 뛰어넘는 혁신과 집요한 실행력이 필요하다"고 밝혔다.

사업 전략과 관련해서는 철강 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화를 동시에 추진하겠다는 구상을 내놨다. 그는 "철강의 본원 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올리는 동시에, 우량 자원 확보를 통해 에너지소재 사업을 한층 강건화해야 한다"며 "미래 산업 변화를 주도할 넥스트 코어 사업 육성도 병행해야 한다"고 말했다.

노사 협력도 핵심 과제로 제시됐다. 장 회장은 "회사가 위기를 극복해온 배경에는 임직원 간 신뢰와 결속이 있었다"며 "앞으로도 노사가 함께 손잡고 예상치 못한 난관을 이겨내야 한다"고 강조했다.

포스코그룹은 철강 중심에서 에너지소재·에너지 사업으로 사업 영역을 확장하며 글로벌 공급망 핵심 기업으로의 전환을 추진하고 있다.

장 회장은 "철강과 에너지소재, 에너지 사업을 통해 글로벌 공급망의 핵심축으로 도약할 것"이라며 "포스코 정신을 시대에 맞게 승화시켜 그룹 가치의 '퀀텀 점프'를 이루자"고 말했다.

chanw@newspim.com