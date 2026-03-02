포스코퓨처엠, 인터배터리 2026서 차세대 양·음극재 기술 공개

BoT 시대 이끌 혁신 소재·공급망 전략 소개

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코퓨처엠이 오는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가해 자율주행 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 등 미래 산업을 선도할 차세대 양·음극재 기술을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 전시에서 포스코퓨처엠은 'Together, Drawing BoT(Battery of Things) Future'를 주제로 모든 사물이 배터리로 구동되는 BoT 시대를 대비한 혁신 소재 기술을 소개한다.

전시 부스는 451㎡ 규모로 자율주행 EV·데이터센터 ESS·Advanced Solution·Open Innovation·지속가능 공급망 등 5개 존으로 구성된다.

포스코퓨처엠 인터배터리 2026 전시 조감도. [사진=포스코퓨처엠] 2026.03.02 chadol999@newspim.com

포스코퓨처엠은 울트라 하이니켈(니켈 95% 이상) 양극재, ESS 및 엔트리급 전기차용 LFP 양극재, 차세대 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 주요 제품을 전시한다. 고에너지 밀도와 안정성을 높이는 소재 솔루션을 중심으로 개발 현황과 기술 로드맵을 함께 공개한다.

또한 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼(Factorial Inc.)과의 오픈 이노베이션 협력 사례를 공유하며 양사는 12일 오전 11시 배터리 소재 연구개발 전략을 주제로 공동 기조강연을 진행할 예정이다.

이와 함께 포스코그룹의 직접리튬추출법(DLE) 공정기술, 고체전해질 및 리튬메탈음극재 등 전고체전지 핵심소재와 포스코인터내셔널의 구동모터코어, 포스코의 배터리팩 및 원통형 배터리캔 소재도 함께 소개된다.

포스코그룹은 리튬 원료 확보부터 양·음극재 생산, 배터리 리사이클링까지 전 주기에 걸친 공급망을 구축 중이다. 아르헨티나 염호, 호주 리튬 광산, 아프리카 흑연 광산 등 글로벌 자원 투자를 지속 확대하고 있다.

전시장 내에는 관람객이 참여형 게임으로 배터리 소재를 체험하고 포스코1%나눔재단에 기부할 수 있는 사회공헌 프로그램도 운영한다.

