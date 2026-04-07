'포항시장 출마' 박희정 "철강산업, 민주당이 책임지겠다"

AI 핵심 요약beta
- 박희정 포항시장 민주당 후보가 7일 철강산업 위기 극복 책임지겠다고 밝혔다.
- 포스코노조와 현대제철 포항지회 제안 정책토론회 참여 의사를 밝혔다.
- 철강연대 위기 진단과 정책에 공감하며 민주당 정부와 포항 실행 강조했다.
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = "철강산업 위기극복, 더불어민주당이 책임지겠습니다."
'6.3지방선거' 경북 포항시장에 출마한 박희정 민주당 후보가 "민주당이 포항 철강산업 위기 극복을 책임지겠다"며 포스코노동조합과 현대제철 포항지회(철강연대)가 제안한 '포항 철강산업 위기 극복을 위한 후보자 초청 정책토론회'를 환영하고 참여 의사를 밝혔다.
박 후보는 "철강산업의 위기는 공장 하나의 문제가 아니라 포항 지역 경제 전체의 위기이며, 노동자와 시민의 삶이 걸린 문제"라고 규정하고 "현장의 절박한 목소리를 직접 듣고, 말이 아닌 정책과 실행으로 검증받겠다"고 강조했다.
특히 박 후보는 "철강연대가 제시한 위기 진단(글로벌 공급망 재편, 저가 물량 공세, 탄소중립 전환 부담, 산업용 전기요금 급등 등)과 정책 방향(전기요금 부담 완화, 공공 에너지 인프라, 인허가 패스트트랙, 지방세 감면 등)에 공감한다"며 "정부·국회·지자체가 함께 움직여야 하는 종합 해법"이라고 밝혔다.
박 후보는 "일부에서는 '결국 이 문제를 해결할 수 있는 건 집권여당 소속 포항시장 후보 아니겠느냐'는 이야기도 한다"며 "그러나 지금 포항에 필요한 것은 당의 색깔이 아니라 '성과를 만드는 실행력'"이라고 말했다.
그러면서 박 후보는 "수소환원제철 전환, 고용 위기 대응 지역 지정 등은 민주당(이재명 정부)과 지역의 현장 정치가 함께 요구하고 끌어온 과제이며, 박희정도 시의원으로서 지역 산업·고용 현안에 책임 있게 결합해왔다"고 밝히고 "철강산업 위기 돌파는 민주당 정부가 끝까지 책임지고, 포항시는 현장에서 실행하는 전진기지가 되게 하겠다"고 강조했다.
앞서 포스코노동조합과 포항 현대제철지회는 6일 오전 포항시청에서 기자회견을 열고 철강산업의 위기 극복을 위한 대책 마련을 촉구하고 포항시장 후보자 초청 정책토론회 개최를 공식 제안했다.
nulcheon@newspim.com