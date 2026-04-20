김홍근 신임 세종경찰청장 취임…"민생범죄 엄정 대응"

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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 김홍근 신임 세종경찰청장이 취임과 함께 민생범죄 대응 강화를 강조하며 본격 업무에 들어갔다.

세종경찰청은 20일 충령탑 참배를 시작으로 청사 5층 집현마루에서 지휘부와 직원들이 참석한 가운데 제7대 김홍근 청장 취임 간담회를 개최했다고 밝혔다.

20일 충령탑 참배하는 김홍근 신임 세종경찰청장. [사진=세종경찰청] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

김 청장은 취임 일성으로 "모든 경찰 활동의 근간을 헌법과 인권에 두고 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다해야 한다"고 강조했다.

이어 "스토킹과 교제폭력 등 관계성 범죄를 비롯해 보이스피싱과 전세사기 등 민생을 위협하는 범죄에 엄정 대응해 시민이 체감할 수 있는 평온한 일상을 실현하겠다"고 밝혔다.

아울러 조직 내부와 관련해서는 "계급과 세대 간 벽을 허무는 존중과 배려의 문화를 정착시켜 세종경찰의 역량을 시민 안전을 위해 하나로 모아달라"고 당부했다.

김홍근 청장은 1990년 경찰대학 6기로 경찰에 입문해 경기남부경찰청 공공안전부장, 인천 남동경찰서장, 대구경찰청 공공안전부장, 인천경찰청 자치경찰부장 등을 역임했다.

jongwon3454@newspim.com