부산시, 고신대와 '제2하하캠퍼스' 조성 업무협약

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디지털 기반 시니어 헬스케어 프로그램 등 구축…웰니스·의료관광 거점 육성



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 20일 오후 3시30분 시청 국제의전실에서 고신대학교와 '제2하하(HAHA)캠퍼스' 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 박형준 부산시장과 조승환 국회의원, 안성민 부산시의회 의장, 이정기 고신대학교 총장 등이 참석했다. 하하(HAHA)는 '행복하고 건강하게 나이 들기(Happy Aging Healthy Aging)'를 의미한다.

박형준 부산시장(오른쪽 두 번째)이 20일 오후 3시 30분 시청 국제의전실에서 이정기 고신대학교 총장(왼쪽 두 번째)과 체결한 '제2하하(HAHA)캠퍼스' 조성을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.04.20

이번 협약은 부산가톨릭대학교에 이은 두 번째 하하캠퍼스 조성 사업으로, 고신대학교가 보유한 의료·교육 인프라를 활용해 영도캠퍼스 내 거점 조성을 추진하기 위해 마련됐다. 양측은 행정·제도적 지원, 투자재원 다각화, 학교시설 무상 사용, 하하에듀 프로그램 운영, 야외체육시설 조성 등에 협력하기로 했다.

제2하하캠퍼스는 고신대 영도캠퍼스 24만6478㎡ 부지의 유휴시설을 활용해 단계적으로 조성된다.

초기에는 시민 활용도가 높은 야외 체육시설을 우선 확충하고, 이후 대학병원 등 인프라를 연계한 디지털 기반 시니어 헬스케어 프로그램과 대학 연계 은퇴자마을(UBRC)을 순차적으로 구축할 계획이다. 시는 이를 통해 해당 부지를 웰니스 및 의료관광 중심 거점으로 육성한다는 구상이다.

시는 올 하반기부터 기존 대학 시설을 활용한 하하에듀 프로그램 등 마중물 사업을 우선 추진해 시민 이용을 확대하고, 2027년에는 고신대와 협력해 마스터플랜을 수립하는 등 사업 구체화에 나설 방침이다.

박형준 시장은 "하하캠퍼스는 부산가톨릭대 1호 사례를 통해 필요성과 가능성이 확인됐다"며 "고신대의 의료·보건 역량을 결합해 건강관리와 예방, 돌봄을 아우르는 고령화 대응 모델로 발전시키겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com