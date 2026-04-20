"긴급차 접근, 내비로 본다"…대전시, 실시간 안내 전국 첫 도입

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 긴급차량 접근 정보를 내비게이션으로 실시간 안내하는 서비스를 전국 최초로 도입하며 '골든타임 확보'에 나섰다.

대전시는 경찰청, 한국도로교통공단, 카카오모빌리티와 협력해 긴급차량의 위치와 우선신호 정보를 내비게이션으로 제공하는 '긴급차량 접근 정보 안내 서비스'를 20일부터 본격 운영한다고 밝혔다.

대전시 긴급차량 접근 정보 안내 서비스. [사진=대전시] 2026.04.20 nn0416@newspim.com

이번 서비스는 긴급차량이 출동할 때 일반 운전자에게 접근 정보를 실시간으로 전달해 양보 운전을 유도하고 출동 시간 단축과 교통사고 예방을 동시에 달성하기 위해 마련됐다.

그동안 대전시는 5개 소방서를 중심으로 9개 주요 출동 구간에 긴급차량 우선신호 시스템을 운영해왔지만 일반 운전자가 이를 인지하지 못해 교차로 신호 대기 시간이 길어지거나 긴급차량 통행이 지연되는 한계가 있었다.

이에 시는 경찰청 도시교통정보센터와 연계해 긴급차량 위치와 이동 경로, 우선신호 정보를 민간 내비게이션에 제공하는 방식으로 시스템을 확장했으며 운전자는 카카오내비를 통해 긴급차량 접근 상황을 사전에 확인할 수 있게 됐다.

이를 통해 긴급차량 통행 방해를 줄이고 교차로 충돌 위험을 낮추는 동시에 운전자들의 자발적인 양보 운전을 유도할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 우선신호 운영으로 인해 발생했던 일반 차량의 신호 대기 불편도 일정 부분 해소될 전망이다.

이번 서비스는 공공의 교통신호 시스템을 민간 플랫폼과 연계한 전국 최초 사례로 평가되며 대전시는 향후 다양한 내비게이션 서비스로 확대 적용해 교통안전 체계를 고도화한다는 방침이다.

이선경 대전시 교통정책과장은 "이번 서비스는 단순한 신호제어를 넘어 시민이 함께 참여하는 교통안전 시스템"이라며 "스마트 교통서비스를 확대해 긴급차량 골든타임 확보와 시민 안전을 강화하겠다"고 말했다.

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