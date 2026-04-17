"역사·문화 느끼는 힐링공간"...대전시 '소제중앙문화공원' 준공식

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 17일 소제중앙문화공원 조성사업 준공식을 개최했다.
- 이장우 시장 등 150여 명이 참석한 가운데 사색마당과 연못 등 휴식시설을 완비했다.
- 송자고택 보존과 도예관 건립으로 역사문화 공간을 조성했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 17일 소제동 일원에서 '소제중앙문화공원 조성사업' 준공식을 개최했다고 밝혔다.
이번 준공식은 이장우 대전시장을 비롯해 박희조 동구청장, 오관영 동구의장, 지역주민 등 150여 명이 참석한 가운데 진행됐다.
소제중앙문화공원은 총면적 3만 4405㎡ 규모로 사업비 1056억 원이 투입돼 조성됐다. 특히 사색마당과 자연마당, 연못, 대나무·소나무 숲, 주민쉼터 등 다양한 녹지 및 휴식 공간과 함께 관리사무소, 화장실, 주차장 등 이용 편의시설도 마련됐다.
아울러 공원 내에는 조선시대 학자 우암 송시열이 거주했던 대전시 문화재 제 39호인 송자고택이 보존돼 있으며 향후 체험형 문화시설인 '이종수 도예관'도 건립될 예정이다.
대전시 관계자는 "소제중앙문화공원은 시민들에게 쾌적한 휴식공간을 제공하는 동시에 지역의 역사와 문화를 함께 담은 공간"이라며 "앞으로 지역을 대표하는 문화공원으로 자리매김할 수 있도록 시민들의 많은 관심과 이용을 부탁드린다"고 말했다.
nn0416@newspim.com