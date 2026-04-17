이장우 대전시장 "AI와 공존 모색"…세계과학문화포럼 17일 개막

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AI 시대 조망...김경일 교수, 과학커뮤니케이터 '궤도' 등 강연

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 인공지능 시대의 미래를 논의하는 과학문화 포럼이 막을 올렸다.

대전시는 17일 대전컨벤션센터 제2전시장 1전시홀에서 '제11회 세계과학문화포럼' 개회식을 열고 이틀간 일정에 들어갔다.

17일 DCC 제2전시장에서 열린 제11회 세계과학문화포럼 개회식. [사진=대전시] 2026.04.17 nn0416@newspim.com

이장우 대전시장은 개회식에서 "이번 포럼이 과학기술과 인류가 나아갈 바람직한 방향을 함께 고민하는 자리가 되길 기대한다"며 "AI와 인간의 공존이라는 주제를 중심으로 다양한 분야의 통찰이 공유되길 바란다"고 밝혔다.

이어 "과학뿐 아니라 인문과 예술까지 아우르는 논의가 이뤄지는 만큼 시민과 과학을 잇는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 과학문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.

올해로 11회를 맞은 세계과학문화포럼은 대전시가 주최하고 대덕연구개발특구기관장협의회와 대전관광공사가 공동 주관하는 행사로 17일부터 18일까지 이틀간 진행된다.

개회식에는 이 시장을 비롯해 조원휘 대전시의회 의장, 강대임 대덕특구기관장협의회 부회장, 김숙경 추진위원장 등 주요 인사와 시민 200여 명이 참석했다.

포럼에서는 최재천 이화여대 명예교수와 바르토슈 그쥐보브스키 IBS 연구단장의 기조 강연을 시작으로 총 11명의 연사가 참여해 강연을 이어간다.

이날 오후에는 김경일 아주대 교수와 김명주 인공지능안전연구소장이 인공지능과 인간, 기술 생태계를 주제로 강연에 나선다. 정명훈 구글코리아 상무와 엄윤설 에이로봇 대표도 기업 관점에서 AI와의 공존 방안을 제시할 예정이다.

이어 18일에는 전원경 세종사이버대 교수, 박동일 한국기계연구원 센터장, 채수응 아리아스튜디오 대표, 임희원 셰프, 과학커뮤니케이터 궤도 등이 참여해 인공지능 시대를 다양한 분야에서 조망한다.

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