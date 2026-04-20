서대전역, 환승센터로 '재부상'…트램·광역철도 교차 거점 만든다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 서대전역을 중심으로 한 복합환승센터 조성에 본격 착수하며 상대적으로 낙후된 서남부권 재편에 시동을 걸었다.

대전시는 20일 이장우 시장과 관련 실국장, 국가철도공단, 한국철도공사 등 관계기관이 참석한 가운데 '서대전역 복합환승센터 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역' 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

이장우 대전시장이 20일 '서대전역 복합환승센터 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역' 착수보고회에서 내실있는 사업 추진을 당부하고 있다. [사진=대전시] 2026.04.20 nn0416@newspim.com

이번 용역은 서대전역 일대 철도와 도시철도, 시내버스를 유기적으로 연결해 광역교통 거점으로 기능을 강화하고 역세권 활성화와 지역 균형발전을 위한 구체적인 실행 로드맵을 마련하는 데 목적이 있다.

주요 과업으로는 이용객 환승 편의를 높이기 위한 동선 최적화와 함께 향후 개통 예정인 도시철도 2호선 트램 및 충청권 광역철도와의 연계 체계 구축, 그리고 역세권 내 국·공유지를 활용한 복합개발 모델 검토 등이 포함된다.

특히 대전시는 이번 사업을 단순한 환승시설 확충을 넘어 상업·문화·업무 기능이 결합된 '복합 거점 공간'으로 조성해 서대전역의 기능을 재정립한다는 구상이다.

이는 기존 대전역 중심의 도시 구조에서 벗어나 서남부권에도 새로운 교통·경제 축을 형성하겠다는 전략으로 해석된다.

시는 착수보고회에서 제시된 의견을 반영해 실효성 있는 계획을 수립하고 관계기관과 협력을 강화해 사업 추진력을 높일 방침이다.

이장우 대전시장은 "서대전역은 향후 트램과 광역철도가 교차하는 핵심 교통 결절점이 될 것"이라며 "이번 용역을 통해 효율적인 광역교통 허브로 기능할 수 있도록 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

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