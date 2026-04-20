엘앤씨바이오, 몽골서 리투오 2종 동시 론칭

출시 8개월 만에 30만 케이스 임상

유효성·안전성 현지 공개 검증

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엘앤씨바이오가 몽골 울란바토르 갤러리아 스카이 볼룸에서 '리투오(Re2O)'와 '리투오 파인(Re2O Fine)' 동시 론칭 행사를 열고 중앙아시아 시장 진출을 본격화했다고 20일 밝혔다.



이번 행사는 몽골 공식 유통사 OAU(Очир Арвижих Үр)가 주관했으며, 몽골 전역의 피부과·성형외과 전문의 약 100명이 참석했다. 글로벌 의료미용 장비 기업 인모드(InMode)도 참여해 디바이스-소재 결합형 시술 솔루션을 함께 선보였다.

행사 발표 세션에서는 오준석 엘앤씨바이오 연구소장이 두 제품의 작용 메커니즘과 논문 기반 데이터를 발표했으며, 바스체체그 유 박사와 불간 흐 박사가 각각 이론 및 임상 데이터를 통해 유효성과 안전성을 검증했다. 몽골 피부과·미용의학 분야 핵심 학회인 'The Mongolian Society of Dermatology and Aesthetic Medicine' 소속 의료진도 대거 참석했다. 몽골 내 '메디컬 스트리트'로 불리는 자이산(Zaisan) 지역 주요 클리닉들이 Re2O 도입을 결정했으며, 체인형 클리닉 Cinderella Clinic의 참여도 이뤄졌다.

[사진=엘앤씨바이오]

엘앤씨바이오는 몽골을 중앙아시아 확장의 허브로 삼고 카자흐스탄·우즈베키스탄 등 인접국으로의 시장 확대를 추진할 계획이다.

이주희 엘앤씨바이오 부회장은 "2024년 11월 출시 이후 현재까지 약 30만 케이스 이상의 임상 시술 결과를 통해 효과와 안전성을 모두 확인했다"고 말했다.

dconnect@newspim.com