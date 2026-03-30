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엘앤씨바이오, 스킨부스터 제도 보완사항 선제 준수

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글로벌 사례·안전관리·환자 고지 준비 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오는 최근 정부가 논의 중인 인체조직 스킨부스터 관리 강화와 관련해 현재 검토되고 있는 제도 보완사항 상당 부분을 이미 선제적으로 반영해 운영 중이라고 30일 밝혔다.

회사 측은 주요국 사례와 관련해 미국 등 글로벌 인체조직 활용 및 광고 사례를 내부적으로 이미 폭넓게 조사해 왔다고 설명했다. 특히 미국에서 사용 중인 인체조직 제품 레누바(Renuva)의 공식 홈페이지만 보더라도 시술 전후 사진과 미용적 표현을 포함한 광고 활용 범위가 상당히 넓다는 점을 확인할 수 있다며 정부가 추진하는 주요국 사례 조사에도 관련 데이터와 축적된 경험을 바탕으로 적극 협조하겠다고 밝혔다.

또한 엘앤씨바이오는 정부가 검토 중인 환자 대상 인체조직 고지 및 이식 목적 기록 의무화와 관련해 이미 대응 준비를 진행 중이라고 밝혔다. 회사 측은 환자 고지 및 기록 절차를 체계적으로 적용하기 위한 방안을 마련하고 있다며 향후 생산되는 제품부터 순차적으로 반영해 의료현장에서 자연스럽게 정착될 수 있도록 하겠다고 설명했다.

엘앤씨바이오 로고. [사진=엘앤씨바이오]

안전관리 측면에서는 현재까지 안정적인 운영이 이어지고 있다고 강조했다. 엘앤씨바이오는 "부작용 관리 체계가 현재도 안정적으로 운영되고 있다"며 "2024년 출시 이후 현재까지 심각한 이상반응 사례는 한 건도 보고되지 않았다"고 밝혔다.

엘앤씨바이오는 제품 확산 과정에 대해 "미용 목적의 대중 대상 광고는 회사 차원에서 진행하지 않고 있다"며 "리투오의 확산은 마케팅이 아니라 의료진과 환자들의 실제 사용 경험과 평가에 기반한 결과"라고 설명했다. 특히 리쥬란, 쥬베룩 등 기존 스킨부스터 대비 효과와 안전성 측면에서의 차별성이 의료현장에서 공유되며 사용 사례가 확산되고 있다고 덧붙였다.

엘앤씨바이오에서 인체조직 적합성 평가를 총괄하고 있는 이주희 부회장은 "현직 피부과 교수로서 세계 어느 국가보다도 엄격한 기준을 적용한다는 원칙 아래 인체조직의 적합성 평가와 제품 관리를 철저히 운영해 왔다"고 밝혔다.

이어 "엘앤씨바이오는 정부 정책을 사후적으로 따르는 기업이 아니라, 이미 선제적으로 기준을 적용해 온 기업"이라며 "인체조직은행 중 의학적 근거와 연구 결과를 가장 많이 축적해 온 만큼, 앞으로도 근거 기반 접근을 통해 안전성과 투명성을 지속적으로 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

그러면서 "ECM 스킨부스터로의 패러다임 변화는 이미 진행 중이며, 리투오는 인체조직 재생의학 분야에서 의료진이 신뢰하고 활용할 수 있는 대표적인 피부 제품으로 자리잡아가고 있다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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