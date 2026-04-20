전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.21 (화)
KYD 디데이
산업 화학

속보

더보기

석유화학 '불가항력' 선언 확산..."공장 가동률 줄이며 최대한 버티기"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중동 전쟁 장기화로 석유화학업계가 20일 불가항력 선언을 잇따랐다.
  • 한화토탈에너지스가 PX 공급 불가항력을 선언하고 중질 나프타 11만t을 확보했다.
  • 정부 나프타 지원에도 생산 차질이 지속되며 6월 셧다운 위기에 처했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여천NCC 이어 한화토탈도 불가항력 선언...생산 차질 지속
정부, 나프타 210만톤 확보...이달 말부터 순차적 현장 투입

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중동 전쟁이 장기화하며 국내 석유화학업계의 생산 '불가항력' 선언이 잇따르고 있다. 정부가 긴급히 석유화학 원료인 나프타 물량을 확보하는 등 지원에 나섰지만 현장 도입까지 시간이 걸리는 만큼 당분간 생산 차질은 불가피할 전망이다. 석유화학 업체들은 공장 가동률을 줄이며 최대한 버티기에 나섰다.

20일 석유화학업계에 따르면, 여천NCC에 이어 한화토탈에너지스도 최근 파라자일렌(PX) 공급에 대한 불가항력을 선언했다. 불가항력은 전쟁 등 외부 요인으로 계약 이행이 불가능할 때 법적 책임을 면제받는 조치로, 기업들이 사실상 정상적인 제품 공급이 불가능함을 공식화한 것이다.

한화토탈은 지난 3월부터 생산량을 줄이며 기존 재고로 대응해왔으나 원료 공급 중단이 이어지며 비축분이 모두 소진된 상태로 알려졌다. 한화토탈에너지스는 PX 생산에 필요한 중질 나프타 11만 톤(t)을 추가 확보했다고 밝혔다. 당초 5월 한 달간 가동률을 낮추고 6월부터 공급을 회복할 계획이었으나, 이번 원료 추가 확보로 정상화 시점을 5월 중순으로 보름가량 앞당길 수 있게 됐다고 밝혔다.

여수 석유화학단지 전경 [사진=뉴스핌 DB]

업계는 평균 1~2개월 수준의 재고로 버티고 있지만, 중동발 공급 차질이 장기화할 경우 추가 가동 중단이 불가피할 것으로 보고 있다. 지난 2월 평균 톤당 600달러대였던 나프타 가격은 최근 1000달러 이상으로 두 배 가까이 급등했다.

이에 따라 LG화학은 여수2공장 가동을 중단했고, 롯데케미칼은 여수공장 대정비작업 일정을 3주가량 앞당겨 생산량 조절에 나섰다. 한화토탈은 나프타분해설비(NCC) 공장의 액화석유가스(LPG) 투입 비중을 확대해 가동 안정성을 확보한다는 방침이다.

업계 한 관계자는 "정부가 긴급하게 나프타 물량을 확보하는 등 지원에 나서고 있지만 현장 도입까지 걸리는 시차 탓에 생산 차질이 이어지고 있다"며 "기존 재고 등으로 5월까지는 버티겠지만 그 이후 상황은 (공장 셧다운 등) 더 악화할 수 밖에 없을 것"이라고 말했다.

앞서 정부는 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 4개국으로부터 올해 말까지 원유 2억7300만배럴, 나프타 210만t을 수입하기로 확정했다. 나프타는 지난해 기준 한 달치 수입량으로, 이달 말부터 국내 공장에 순차적으로 투입될 예정이다.

석유화학업계는 국내 나프타 수요 중 45% 정도를 수입에 의존하는데, 중동산 비중이 77%로 높아 호르무즈 해협 봉쇄 직격탄을 맞은 상황이다. 현재 국내 주요 나프타분해설비(NCC) 가동률은 50~60%대로 알려졌다. 나프타 수급 차질이 지속될 경우 6월부터 가동률 60%선 붕괴와 함께 추가 공장 셧다운이 확산할 수 있다는 전망도 나온다.

tack@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동