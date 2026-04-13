김정관 산업부 장관, 석유화학 생산현장 점검…"핵심산업 차질 없도록 최우선 관리"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업통상부 장관이 13일 석유화학제품 생산 4개 업체를 방문했다.
- 주사기·수액제 포장재·식료품 포장재·페인트·반도체 부품 수급을 점검했다.
- TF 운영과 추경 예산으로 나프타 도입을 지원하며 안정 공급을 강조했다.
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주력산업 직결 필수 석유화학 품목 점검
추경 6744억 투입…나프타 신속 도입
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 김정관 산업통상부 장관이 석유화학제품 생산현장 릴레이 점검에 나섰다.
김정관 장관은 13일 오후 석유화학제품으로 상품을 생산하는 기업 4곳을 연달아 방문하고 석유화학 품목의 생산·수급 상황을 점검했다.
◆ 주사기·수액제·포장재 등 4개 업체 방문…필수 석유화학 품목 집중점검
김 장관은 주사기·수액제 포장재, 식료품 포장재, 페인트, 반도체 부품 등 국민 생활과 주력산업에 직결된 필수 석유화학 품목을 점검했다.
우선 에이디켐테크에서는 수급 차질 우려가 제기됐던 수액제 포장재, 주사기 포장재와 관련 산업부가 관계부처 및 석유화학사와 협력해 해소한 사례를 점검다.
김 장관은 "국민건강에 필수적인 보건·의료 품목의 수급에는 어떠한 차질도 없도록 철저히 관리하겠다"며 의지를 표명했다.
이어 롯데패키징솔루션즈를 방문한 김 장관은 식료품 포장재 등 국민 생활에 밀접한 품목의 부족을 방지하기 위해 "산업부·중기부·식약처간 범부처 TF를 통해 포장재 수급 상황을 중점 관리해 나가겠다"고 언급했다.
또한 SP 삼화에서는 지난 10일부터 '화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률상' 수입 등록 절차를 간소화해 신속한 원료수입이 가능하게 된 것을 소개하고, 페인트 수급 및 가격 안정을 위한 업계의 협조를 당부했다.
이어 대덕전자를 방문해 생활필수품뿐만 아니라 반도체 등 국가핵심산업의 생산에도 결코 차질이 없도록 석유화학제품을 안정적으로 공급할 것"이라고 강조했다.
◆ 산업부, 석유화학 수급관리 총력…추경 예산으로 나프타 신속 도입 지원
산업부는 석유화학 핵심품목 수급관리를 위해 40여명으로 구성된 태스크포스(TF)를 구성해 품목별 재고 및 수급동향을 일일 모니터링하고 있다.
더불어 지난 10일 국회 본회의를 통과한 '전쟁 추경'의 수입단가 차액지원 사업을 통해 나프타 신속 도입을 지원할 계획이다.
또한 공급차질 발생시 정부가 신속하고 합리적으로 석유화학제품 수급을 조정할 수 있는 법적근거로서 '석유화학제품 원료등의 매점매석 금지 및 긴급수급조정에 관한 규정'도 마련할 예정이다.
김 장관은 "보건·의료, 생활필수품, 국가핵심산업의 공급망에 단 하루의 차질도 발생하지 않도록 최우선 관리 중이며, 산업부와 소관부처가 긴밀히 소통해 즉각 조치를 원칙으로 대응하고 있다"고 포부를 드러냈다.
gkdud9387@newspim.com