경찰, 서울서 선거사범 225명 수사..."끝까지 추적해 반드시 책임"

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흑색선전이 가장 많아...금품수수·사전 선거운동 순

중동전쟁 가짜뉴스 9건 고소·고발 접수...6개 유튜브 계정 수사

서울청, 5명 규모 사이버 분석팀 신설...가짜뉴스 모니터링 전담

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울경찰청이 오는 6월 치뤄지는 전국동시지방선거 관련 범죄에 대해 225명을 수사 중이다.

박정보 서울경찰청장은 20일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 선거 관련 범죄 수사 상황에 대해 "선거 사범 84건에 225명을 수사 중이다"고 말했다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

범죄 유형별로는 흑색선전이 가장 많고 금품수수와 사전 선거운동이 뒤를 이었다. 경찰은 선거범죄는 민주주의를 부정하는 심각한 중대 범죄라고 봤다.

박 청장은 "선거 관련 범죄가 적발되면 무관용 원칙에 따라 지위고하 막론하고 끝까지 추적해 선거가 끝나도 반드시 책임지도록 엄정하게 수사하겠다"며 "각 경찰서하고 서울청에도 24시간 운영되는 선거 상황실이 운영되고 있다"고 설명했다.

경찰은 중동전쟁 관련 가짜뉴스 관련 수사도 이어가고 있다. 서울경찰청은 중동전쟁 가짜뉴스와 허위정보 배포로 9건 고소·고발을 접수하고 6개 유튜브 계정을 수사하고 있다. 수사 대상인 6개 유튜브 계정은 울산 비축유 북한 유입설과 관련해 고소·고발됐다. 경찰은 모니터링을 통해 57건 허위정보 게시글을 방송통신심의위원회에 삭제·차단 요청했다.

경찰은 이날부터 5명 규모로 사이버 분석팀을 신설해 허위정보 유포행위 모니터링을 전담한다. 분석팀은 가짜뉴스와 허위정보 유포 행위를 모니터링하면서 삭제 차단하고, 범죄 구성 요건이 충족되면 적극 수사한다.

박 청장은 "가짜뉴스와 허위정보 유포 행위도 극심한 사회적 갈등과 혼란을 초래하는 악질적인 범죄"라면서 "경찰은 가용한 모든 수단 동원해 가짜뉴스 유포·생산 행위에 엄정하게 대응해 나갈 생각이다"고 말했다.

법왜곡죄 고발 사건은 현재까지 서울청에 42건이 접수됐다. 고발된 사람은 총 139명이며 경찰이 가장 많고 검사와 판사가 뒤를 이었다.

박 청장은 "검사 고발 사건은 공수처에서 수사가 진행될 것"이라며 "나머지 접수된 사안은 법과 절차에 따라 엄정하게 수사해 나갈 것이다"고 말했다.

krawjp@newspim.com