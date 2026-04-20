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청소년 유해약물, 접근 쉬워지고 연령 어려졌다..."통합 대응 구축해야"

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AI 핵심 요약

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  • 한국청소년정책연구원이 20일 청소년 유해약물 사용 실태를 발표했다.
  • 중고생 음주 10%, 흡연 4.2%, 의약품 오남용 5.3%, 고카페인 음료 61.2%로 조사됐다.
  • 디지털 환경과 호기심 등으로 접근 쉬움 인식 75.4%, 통합 대응체계 구축을 제안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

음주 10%·흡연 4.2%·의약품 비의료용 사용 5.3%
초등~중1까지 51.4% 유해약물 사용 조기화
"예방-조기개입-치료-재활, 통합 대응체계 시급"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 청소년의 술·담배·의약품 등 유해약물 접근성이 높아지고 사용 연령이 점점 낮아지고 있다는 조사 결과가 나왔다.

한국청소년정책연구원은 2025년 수행한 '청소년 유해약물 사용 실태 및 정책방안 연구'(연구책임 배상률 선임연구위원)의 주요 결과를 20일 발표했다.

서울 중구 이화여자고등학교 앞 정동길에서 고3 학생들이 하굣길 발걸음을 옮기고 있다. [뉴스핌DB]

이번 연구는 디지털 환경 변화로 유해약물 접근성이 높아지고 청소년 사회에서 각종 유해약물 오남용 문제가 사회적 이슈로 부각되는 상황에서 청소년 유해약물 경험 실태를 파악하고 정책 대응 방안을 마련하기 위해 진행됐다.

전국 중·고등학생을 대상으로 한 설문조사 결과 지금까지 한 번이라도 음주를 경험한 비율은 10.0%, 흡연(전자담배 포함)은 4.2%로 나타났다.

식욕억제제(일명 디에타민·나비약), 주의력결핍과다행동장애(ADHD) 치료제, 진해거담제·기침 억제제 등 일부 의료용 마약류를 포함한 의약품을 의료 목적 외로 사용한 경험 비율은 5.3%였고 케타민·헤로인 등 불법 마약류 사용 경험은 0.2%로 집계됐다.

고카페인 음료 사용도 광범위했다. 최근 6개월 동안 고카페인 음료를 섭취한 경험이 있다고 응답한 비율은 61.2%였으며 이 가운데 월 평균 10회 이상 섭취하는 비율은 10.8%로 조사됐다.

학교급별로는 중학생 7.5%, 고등학생 14.6%가 월 10회 이상 고카페인 음료를 마신다고 응답했다. 카페인을 섭취하지 않으면 생활이 힘들다고 답한 비율도 11.2%에 달했다.

술, 담배, 환각·중독성 물질 등 유해약물을 '쉽게 구할 수 있다'고 인식하는 청소년 비율은 75.4%로 조사됐다.

마약류 사용이 사회적으로 일정 부분 용인될 수 있다고 보는 비율은 17.2%, 마약류 사용이 발각될 가능성이 크지 않다고 인식하는 비율은 14.0%였다.

청소년들은 유해약물 확산의 주요 사회적 요인으로 인터넷·SNS를 통한 정보 접근 용이성(1·2순위 합산 31.1%)과 미디어 콘텐츠로 인한 경각심 약화(23.2%) 등 디지털 환경 요인을 가장 많이 꼽았다.

개인적 요인으로는 단순한 호기심(42.5%), 친구의 권유(35.2%), 스트레스 해소(35.1%) 등이 주된 이유로 나타났다.

최근 6개월 내 유해약물을 사용한 경험이 있는 청소년을 대상으로 사용 이유를 물은 결과(단일 응답 기준) 의약품(의료용 마약류 포함)을 선택한 이유는 우울·불안 완화(31.1%), 집중력·공부 효율 향상(24.4%), 외모 관리(20.0%) 순으로 나타났다.

고카페인 음료는 시험공부나 과제 수행 등 학업 목적(57.9%)으로 주로 섭취하는 것으로 조사됐다.

의약품을 치료 목적이 아닌 스트레스 해소, 성적 향상, 외모 개선 등을 위해 처음 사용한 시기를 분석한 결과 초등학교 시기가 38.6%로 가장 높은 비중을 차지했다.

중학교 1~3학년은 각각 12.7%, 14.7%, 13.5%, 고등학교는 20.5%였으며 초등학교부터 중학교 1학년까지를 합치면 51.4%에 달해 유해약물 사용의 '조기화' 경향이 뚜렷하게 드러났다.

연구진은 이번 연구에서 음주·흡연·고카페인 음료·의료용 및 불법 마약류를 포괄적으로 청소년의 경험과 인식을 조사했다. 또 미디어 이용, 가정환경, 또래 관계, 심리·정서 요인, 예방 교육 등 유해약물 노출과 사용에 영향을 미치는 요인을 다층적으로 분석해 정책 수립의 실질적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 있다고 평가했다.

연구책임자인 배상률 선임연구위원은 "청소년 유해약물 문제는 디지털 환경과 성과 압박, 우울·불안 등 심리적 요인이 복합적으로 작용한 결과"라며 "청소년의 건강한 성장을 위한 환경을 조성하고 유해약물 예방-조기개입-치료-재활로 이어지는 통합적 대응체계를 구축할 필요가 있다"고 말했다.

연구진은 국가 차원의 통합 거버넌스 구축, 참여형 예방교육 확대와 전문인력 역량 강화, 데이터 기반 모니터링 고도화, 관련 법·제도 정비, 치유·회복 인프라 확충 등을 핵심 정책 과제로 제안했다.

hyeng0@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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